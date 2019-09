"Wer meint, Angela Merkel darf weiterhin frei herumlaufen, in freier Wildbahn?", fragt Stephan Brandner ins Publikum. Dann lässt der AfD-Politiker über die Frage abstimmen. Es ist ein sonniger Tag im August 2017, ein Kreisverband seiner Partei hat zum Sommerfest ins thüringische Camburg geladen. Stephan Brandner, zu diesem Zeitpunkt noch Abgeordneter der AfD im Erfurter Landtag, steht unter einem Plastikdach auf dem Gelände eines ehemaligen Baumarkts. An Biertischen vor ihm sitzen Sympathisanten seiner Partei. Sie klatschen, johlen und lachen, als der Abgeordnete eine Zeitung mit einer Karikatur hochhält, auf der die Bundeskanzlerin im Gefängnis gezeigt wird. Die Schlagzeile lautet: "Gehört Merkel hinter Gitter?"

Weitere Ausgaben der Zeitung liegen auf den Biertischen aus. Das sieht man auf Bildern, die ein Kamerateam des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) damals gefilmt hat. Darauf zu sehen sind auch drei weitere AfD-Politiker, die derzeit auf einen Wiedereinzug in den Thüringer Landtag hoffen. Einer von ihnen hält die Zeitung mit der Merkel-Karikatur sogar in der Hand. Es ist der Deutschland-Kurier.



Das Sommerfest vor zwei Jahren könnte ein Nachspiel haben. Nach Informationen von ZEIT ONLINE und MDR Thüringen hat der Landesverband Thüringen der AfD mehrmals Exemplare des Deutschland-Kuriers angenommen und könnte damit gegen das Parteiengesetz verstoßen haben. Rund sechs Wochen vor der Landtagswahl in Thüringen droht dem Landesverband von Björn Höcke ein Finanzskandal.



Das dritte Bundesland

Die Regeln zur Finanzierung von Parteien verbieten Zuwendungen von anonymen Spendern. Der damalige Herausgeberverein des Blattes offenbart jedoch seine Spender nicht. Darum könnte die Annahme dieser Materialien illegal sein. Vereinen ist es in Deutschland nicht generell verboten, Parteien mit Gratiszeitungen zu unterstützen. Allerdings darf es dabei zwischen der Partei und dem Verein nicht zu Absprachen über Kooperationen kommen. Käme es doch dazu, müsste die Partei die Kosten solcher "Parallelaktionen" in ihren Rechenschaftsberichten ausweisen und unter Umständen die Spender bekannt machen. Das ist bisher nicht geschehen.

Sollte sich bestätigen, dass die AfD Thüringen kostenlose Exemplare des Deutschland-Kuriers angenommen und ausgelegt hat, ohne dies in ihren Rechenschaftsberichten auszuweisen, müsste die Partei im schlimmsten Fall Strafe zahlen. Nach ähnlichen Vorfällen in Nordrhein-Westfalen und Bayern ist Thüringen bereits das dritte Bundesland, in dem die AfD wegen der Verteilung des Deutschland-Kuriers gegen das Parteiengesetz verstoßen haben könnte.

Hat die AfD Thüringen kostenlose Exemplare des "Deutschland-Kuriers" angenommen und ausgelegt, ohne das anzugeben? © Screenshot MDR

Die AfD-Aktion in Camburg war nach Recherchen von ZEIT ONLINE und MDR zudem kein Einzelfall in Thüringen. Neben dem Kreisverband Gera-Jena-Saale Holzland hat möglicherweise auch der Verband Ilmkreis-Gotha auf die mutmaßlich illegale Wahlkampfhilfe zurückgegriffen. Bilder zeigen, dass der Kreisvorstand Hans-Joachim Fiedler Exemplare des Deutschland-Kuriers im Oktober 2018 in der Ilmenauer Innenstadt an einem AfD-Stand als Wahlwerbung verteilt hat. Auch der heutige AfD-Bundestagsabgeordnete Marcus Bühl war damals anwesend, erinnern sich Passanten.