CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat die Flügel seiner Partei vor einer schädlichen Richtungsdebatte gewarnt. "Der politische Mitbewerber steht außerhalb der CDU und nicht innerhalb der eigenen Reihen", sagte er mit Blick auf die erzkonservative Werte-Union und die liberale sogenannte Union der Mitte dem Spiegel. Diese Mahnung gelte "vor allem denen, die sich in den sozialen Netzwerken äußern".

Beide Gruppierungen stehen sich in vielen Fragen gegenüber: Während die Werte-Union argumentiert, die CDU sei unter Angela Merkel zu weit nach links gerückt, will die Union der Mitte das parteipolitische Erbe der früheren Vorsitzenden wahren. Sie versteht sich dabei explizit als Diskussionsplattform; formelle Mitgliedschaften bietet sie nicht an. Die Werte-Union hingegen firmiert als eingetragener Verein und zählt nicht zu den offiziellen Parteigliederungen. Nach eigenen Angaben gehören ihr inzwischen rund 2.500 Mitglieder an.

Ziemiak mahnte beide Seiten, sich "mit Respekt" zu begegnen. Das mache die CDU als bürgerliche Partei aus. "Wir streiten über Positionen, und das muss auch sein", sagte der Generalsekretär. "Aber um Wähler zurückzugewinnen, sollten wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen, sondern erklären, was wir eigentlich mit dem Land vorhaben."

"Kritik an der Flüchtlingspolitik aushalten"

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann sieht derweil eine "Verengung des Meinungsklimas" in seiner partei. "Die Leute haben das Gefühl, dass die Grenzen des Sagbaren immer enger gezogen werden", sagte er ebenfalls dem Spiegel. "Das treibt sie zur AfD." Dabei müsse eine Volkspartei wie die CDU es aushalten, wenn etwa Kritik an der Flüchtlingspolitik geübt werde. "Sie muss auch eine Person wie Hans-Georg Maaßen aushalten können."



Damit übte Linnemann indirekt auch Kritik an Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer: Sie hatte sich öffentlich von dem früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen distanziert, der für die CDU Wahlkampf in Sachsen gemacht hatte. Maaßen hat Merkels Flüchtlingspolitik mehrfach kritisiert, er steht der Werte-Union nahe.