Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg werden CDU und SPD wahrscheinlich weiterregieren können – doch zweitgrößte Partei wurde in beiden Ländern und mit riesigen Zuwächsen die AfD. Wie nehmen internationale Medien die Wahlergebnisse und ihre Auswirkungen wahr.

"Extremistisch auf nationaler, ungehörte Bürger auf lokaler Ebene"

Viele Zeitungen konzentrieren sich hierbei auf die spezifischen Probleme ostdeutscher Regionen wie Industrieabbau, Bevölkerungsschwund und das Gefühl, von politischen Entscheidern übergangen zu werden. So konstatiert die New York Times eine "steigende politische Spaltung zwischen Osten und Westen". Die AfD habe sich im Wahlkampf darauf konzentriert, Feindseligkeit gegenüber den "Mainstream-Parteien" zu schüren. Bei vielen Ostdeutschen, die das Gefühl hätten, schlechter behandelt zu werden als die Menschen im Westen, sei das gut angekommen.

Mehr als zu jedem Zeitpunkt seit der Wiedervereinigung sei Deutschland jetzt in Ost und West gespalten, schreibt die US-Zeitung. Wirtschaftshilfen für Regionen, in denen durch das Ende von Kohleabbau Arbeitsplätze wegfallen, könnten im Osten vielerorts nicht über die Zukunftsängste der Bevölkerung hinwegtäuschen. Das würde sich die AfD zunutze machen. Mit Wahlkampfslogans wie "Vollende die Wende" würde sie spezifisch ostdeutsche Erfahrungen ansprechen und "die ostdeutsche Identität zum Teil der AfD-Identität" machen, wie die Zeitung einen Wahlkämpfer der Partei zitiert. Weil viele Enttäuschte das registrieren, sei die AfD für sie glaubwürdig. Die Partei sei "extremistisch auf der nationalen Ebene", doch auf der Kommunalebene bestehe sie aus Bürgern, die sich nicht vertreten fühlen.

"Der realen Macht so nah wie nie"

Das US-amerikanische Politico konzentriert sich auf die politischen Auswirkungen der Landtagswahlen. Die große Koalition in Berlin werde an den Ergebnissen in Sachsen und Brandenburg zwar nicht sofort zerbrechen; doch ihre Zukunft sei ungewiss. Für sich genommen hätten sich CDU und SPD jeweils an der Spitze halten können; zusammen hätten sie aber in beiden Ländern keine Mehrheit. Und der relative Erfolg der Union in Sachsen sei dem Umstand zu verdanken, dass Ministerpräsident Michael Kretschmer auf Distanz zu seiner Partei gegangen sei. In einzelnen Fragen, wie etwa der Russlandpolitik, habe er "Wahlkampf gegen seine eigene Partei" gemacht. Eine Regierungsbeteiligung der AfD sei damit trotz Kretschmers Absage in Zukunft denkbar.



Auch die Regierungsbeteiligung werde jetzt schwieriger. Und das sei der neue Normalzustand: das politische System Deutschlands werde durch die AfD fragmentierter und weniger vorhersehbar. Bundestrends würden nicht mehr automatisch überall gelten: so werde die "Grüne Welle" in absehbarer Zeit "nicht zum Tsunami", schreibt Politico. Und die breit gefächerten Dreierkoalitionen, auf die Union und SPD nun zurückgreifen müssten, um sich an der Macht zu halten, könnten die AfD weiter stärken. Die unterschiedlichen "ideologischen Drehungen", die bei der Kompromissfindung zwischen CDU, SPD, Grünen und Linken gemacht werden müssten, würde die AfD dazu nutzen, sich als "Opfer des politischen Establishments" zu inszenieren, das mit allen Mitteln vor der Macht ferngehalten soll. Dabei, summiert Politico, sei die Partei "dem Erringen realer Macht so nah wie nie".



"Der kalte rechte Hauch im Nacken"

Der britische Guardian schließt sich dieser Deutung an. Die AfD hätte es geschafft, Hunderttausende Nichtwähler zu mobilisieren. Ihr Erfolg sei ein Zeichen für den Vertrauensverlust der Volksparteien und dem Trend der politischen Fragmentierung. Zwar hätten vor allem in Sachsen die meisten AfD-Wähler aus Überzeugung gewählt, doch in Brandenburg handele es sich um eine Protestwahl. Weil es der AfD aber nicht gelungen sei, in den Ländern die jeweils stärkste Partei zu werden, hätten CDU und SPD zunächst "Luft zum Atmen"; das gelte auch für CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die bisher "als Anführerin versagt" habe. Jetzt aber könne sie davon profitieren, dass ihre Partei besser abgeschnitten habe, als Umfragen vorhersagten.

Anders äußert sich die Neue Zürcher Zeitung. Nur im Westen sei es verstörend, wenn eine Partei 30 Jahre nach der Wiedervereinigung davon spricht, die Wende zu vollenden. "Im Osten trifft die Partei damit das Empfinden einer großen Bevölkerungsschicht." Insgesamt sei das Wahlergebnis als klarer Rechtsrutsch zu bewerten, weil der Aufschwung der Grünen die Verluste von Linkspartei und SPD nicht kompensieren könne. Und auch die Union sei lokal nur erfolgreich, wenn sie auf Distanz zur Bundespartei gehe, so wie es Kretschmer in Sachsen getan hätte.



Alternative für Deutschland - "Die AfD ist gekommen, um zu bleiben" Bei der Wahl in Brandenburg ist die AfD zweitstärkste Kraft geworden. "Es wird keine Politik um uns herum mehr möglich sein“, sagte ihr Spitzenkandidat Andreas Kalbitz. © Foto: Reuters TV

"So schnell verschwindet die AfD nicht wieder"

Für Union und SPD sei es gefährlich, die Wahlergebnisse als Anlass zur Verschnaufpause zu sehen: "Wer solche Resultate aber wie große Siege feiert, ist einer nächsten Niederlage schon ein Stück näher gerückt", schreibt die NZZ. Umgekehrt müssten die Volksparteien Probleme noch offener ansprechen. Denn während 99 Prozent der AfD-Wähler sagten, ihre Partei spreche das aus, was in anderen Parteien nicht gesagt werden dürfe, liege diese Zahl bei den Wählern anderer Parteien immer noch bei mahr als 50 Prozent. Das sei ein Schlüssel zum Erfolg der AfD, wie auch zu ihrer Bekämpfung.

Der österreichische Standard sieht die CDU-Spitze in der Verantwortung. Der relative Wahlerfolg in Sachsen sei auf Kretschmers Wahlkampf zurückzuführen; die Stimmenverluste würden auf Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zurückfallen. Sie hätte ihre Partei mit ihren Äußerungen zu einem möglichen Parteiausschluss von Hans-Georg Maaßen für Aufregung gesorgt.



Die Grünen hingegen gehören zusammen mit der AfD zu den Gewinnern des Wahlsonntags. Nicht nur hätten sie die ersten Direktmandate im Osten errungen, sie würden jetzt auch eine gewichtige Rolle bei der Regierungsbildung spielen. Den Erfolg der AfD führt Der Standard auf die im Osten geringere Parteibindung zurück und auf die ostdeutsche Erfahrung der Wiedervereinigung: 1989 hätten viele nicht nur ihren Arbeitsplatz verloren, "sondern bekamen auch vermittelt, dass viele ihrer Werte nicht mehr gelten." Wer deswegen Angst vor noch mehr Veränderungen habe, wähle jetzt oft AfD. "So schnell verschwindet die AfD nicht wieder."