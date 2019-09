Mehrere Bundesländer haben sich zusammengeschlossen, um ein Rauchverbot in Autos zu erwirken. Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein fordern ein Rauchverbot in Autos, wenn Minderjährige und Schwangere dabei sind, und wollen hierzu eine Initiative in den Bundesrat einbringen. Verstöße sollen mit Bußgeldern von 500 bis 3.000 Euro geahndet werden.

"Der Bund muss endlich handeln und die entsprechenden Regelungen umsetzen", sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann mit Blick auf einen früheren Beschluss der Gesundheitsminister der Bundesländer. Bereits im vergangenen Jahr hatten sie sich für ein bundesweites Rauchverbot in Autos mit Minderjährigen und Schwangeren ausgesprochen.

Die neue Initiative soll in der Länderkammer zunächst präsentiert und dann in den Ausschüssen weiter beraten werden. Ziel ist, dass der Bundesrat in einer folgenden Sitzung beschließt, einen Gesetzentwurf in den Bundestag einzubringen, mit dem sich das Parlament dann befassen müsste. Mit dem Vorstoß soll das Nichtraucherschutzgesetz geändert werden.



Die Initiative stößt auf breite Zustimmung, vor allem von Ärzteorganisationen. Ein Rauchverbot in Autos, in denen Minderjährige oder Schwangere sitzen, sei überfällig, sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, der Deutschen Presse-Agentur. Passivrauchen schade der Gesundheit sehr, das gelte insbesondere für Ungeborene, Kinder und Jugendliche. "Es sollte selbstverständlich sein, in ihrer Gegenwart nicht zu rauchen", sagte Reinhardt. "Wo diese Einsicht fehlt, muss der Staat eingreifen."

Ärztepräsident Reinhardt sagte: "Von einigen Unbelehrbaren wird Rauchen leider noch immer als Ausdruck von Freiheit und Individualität missverstanden. Tatsächlich aber ist Rauchen eine Sucht, die Menschenleben kostet."