In Sachsen und Brandenburg ist ein neuer Landtag gewählt worden. Nach Auszählung aller Wahlkreise steht die SPD in Brandenburg als Wahlsieger fest. Die AfD wurde zweitstärkste Kraft. In Sachsen holte die CDU trotz großer Verluste die meisten Stimmen. Nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF landete die Partei von Ministerpräsident Michael Kretschmer klar vor der AfD, die ihr Ergebnis mehr als verdoppelte.



