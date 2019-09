Im Bewerbungsverfahren um die neuen SPD-Vorsitzenden sind nun acht Kandidatenpaare und ein Einzelkandidat offiziell zugelassen. Wie die kommissarische Parteichefin Manuela Schwesig am Montag in Berlin bestätigte, haben sie die nötige Unterstützung eines Landesverbands, eines Bezirks oder von fünf Unterbezirken erhalten und alle nötigen weiteren Bewerbungsunterlagen fristgerecht bis Sonntag um 18 Uhr im Willy-Brandt-Haus eingereicht. Parteikreisen zufolge ist der Einzelbewerber der bayerische Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner.



Andere Einzelbewerber, darunter der Berliner Unternehmer Robert Maier und der Politiker Hans Wallow, schafften es nicht, in der Partei genügend Unterstützung zu finden. Auch Satiriker Jan Böhmermann scheiterte, wie aus der SPD zu hören war. Er hatte am Donnerstagabend, pünktlich zum Ende der Sommerpause seiner Show, angekündigt, SPD-Vorsitzender werden zu wollen, war zu diesem Zeitpunkt aber nicht einmal Parteimitglied. Am Wochenende gab er an im Ortsverband Köthen in Sachsen-Anhalt aufgenommen worden zu sein, die SPD besteht aber auf einen Beitritt an seinem Wohnort Köln. "Trotz vollen Einsatzes hat es am Ende möglicherweise knapp nicht gereicht, die strengen Kriterien zu erfüllen", schrieb Böhmermann am Sonntagabend auf Twitter. Am Montagmittag wolle er Stellung nehmen, wie es weitergehe.



Die acht Kandidatenpaare und der Einzelkandidat Karl-Heinz Brunner werden sich ab kommendem Mittwoch (4. September) der Parteibasis in 23 Regionalkonferenzen vorstellen. Auftakt ist eine Veranstaltung in Saarbrücken. Dort haben die Kandidatenpaare jeweils drei Minuten, um sich zu präsentieren, wie die Bewerber Christina Kampmann und Michael Roth vergangene Woche bei einer Pressekonferenz in Berlin sagten. Auf Fragen dürfte jeweils rund eine Minute lang geantwortet werden.

Nach den 23 Regionalkonferenzen können die rund 400.000 Mitglieder der SPD über ihre Favoriten entscheiden.

Der Parteivorstand hat bereits mehrfach angemahnt, dass die Abstimmung über den SPD-Vorsitz nicht zu einem inoffiziellen Votum über die Zukunft der großen Koalition werden soll. Allerdings ist das schwierig: Denn einige Bewerber haben bereits angekündigt, das Bündnis mit der Union verlassen zu wollen, sollten sie SPD-Chefin oder -Chef werden. Daher schaut auch die Union gespannt auf den Ausgang des parteiinternen Wettbewerbs.



Der Bewerbungsprozess wird sich aller Voraussicht nach bis Ende November hinziehen. Die erste Frist läuft am 26. Oktober ab. Falls dort keines der Paare über 50 Prozent der Stimmen bekommt, wird es eine Stichwahl geben. Deren Ergebnis wird am 30. November verkündet. Ab dem 6. Dezember kommt die SPD in Berlin zum Parteitag zusammen und will dort auch die Halbzeitbilanz der großen Koalition und damit über deren Zukunft beraten.



Die Wahl der neuen Parteivorsitzenden war nötig geworden, weil Andrea Nahles ihr Amt im Juni wegen fehlenden Rückhalts in den eigenen Reihen aufgegeben hatte. Nun soll erstmals ein Duo aus einem Mann und einer Frau die Partei führen. Viele Prominente in der Partei hatten eine Bewerbung um den Führungsposten abgelehnt: Familienministerin Franziska Giffey, der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert, die Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, Manuela Schwesig und Stephan Weil. Die SPD ist in einer tiefen Krise und steht in bundesweiten Umfragen bei 13 bis 15 Prozent.