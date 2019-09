Weiter entfernt vom Berliner Regierungsviertel geht es kaum: Ausgerechnet in Saarbrücken, einmal quer durch die Republik, findet am Mittwochabend die erste Regionalkonferenz der SPD statt, bei der sich die Kandidaten um den Parteivorsitz präsentierten. Rund 600 Zuschauer, darunter hauptsächlich Genossen, sind gekommen. Im praktischen Schick der Congresshalle Saarbrücken steht die Luft, Biergeruch hängt schwer, die Stimmung ist konzentriert. Gerd Turner, Angestellter in einem Saarbrücker Krankenhaus ist eigentlich schon lange nicht mehr in der SPD: "Weil Schröder die eigenen Leute an die Finanzwirtschaft verraten hat." Vorbeigekommen ist der ältere Herr im hellkarierten Hemd trotzdem. Wäre irgendwie doch schade, wenn mehr als 150 Jahre Volkspartei ein klägliches Ende nehmen, sagt er und nippt an seinem Pils.

Tatsächlich ist das Saarland aus Sicht der Parteiführung kein schlechter Ort, um den Versuch der Wiederbelebung der SPD zu starten. Trotz Bergbau- und Stahlkrisen und anhaltender Strukturschwachhheit dominiert hier nicht die AfD. Die Saarländer sind ein bodenständiges Völkchen mit ausgeprägtem Lokal- und Heimatstolz, es wird noch viel "geschwenkt", also Fleisch gegessen, und dazu natürlich Bier getrunken und die SPD wird auch noch leidlich gewählt (fast 30 Prozent 2017, nicht nur wegen des Schulz-Hypes) – und das, obwohl sie seit Jahren in einer großen Koalition nur als Juniorpartner der CDU regiert.

Wer bei den saarländischen Genossen punktet, der hat gute Ausgangschancen, Mitte Oktober auch den Mitgliederentscheid unter den 400.000 Parteimitglieder zu gewinnen – so zumindest das Kalkül der 17 Bewerberinnen und Bewerbern, die auf der Bühne vor SPD-rotem Hintergrund alles geben. Wobei, plötzlich sind es nur noch 15.

Gleich zu Beginn kündigt die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange an, ihre gemeinsame Bewerbung mit ihrem Bautzener Amtskollegen Alexander Ahrens zurückzuziehen: "Wir wollen unsere Kandidatur übergehen lassen in das Team von Norbert Walter-Borjans", sagt sie. Walter-Borjans, in der Partei liebevoll "Nowabo" genannt, war mal Finanzminister von Nordrhein-Westfalen und kaufte Schweizer CDs mit den Namen von Steuersündern auf. Seitdem gilt er vielen in der SPD als Mann mit Haltung und Garant von Steuergerechtigkeit. Juso-Chef Kevin Kühnert hat bereits angekündigt, ihn und seine Co-Bewerberin, die internetaffine Bundestagsabgeordnete Saskia Esken zu unterstützen. Sozialdemokraten, die sich eine sehr viel linkere SPD wünschen, hoffen auf den Sieg der beiden – deswegen wollen Ahrens und Lange nun offenbar die Reihen schließen.

Walter-Borjans und Esken am meisten befragt

Borjans, der gerne daran erinnert, dass er mal Redenschreiber von Johannes Rau war und mehr Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland will, und Esken, die sich als Stimme der jungen SPDler und deren Protest gegen die Upload-Filter sieht, bekommen an diesem Abend dann auch tatsächlich die meisten Fragen aus dem Publikum gestellt. Gerne erklären sie, dass der Spitzensteuersatz erhöht und die mächtigen Interessenlobbys in Deutschland durchbrochen werden müssen. Von der großen Koalition halten die beiden nichts, wollen die Entscheidung über einen möglichen GroKo-Exit aber brav dem SPD-Parteitag im Dezember überlassen.

Schwerer hat es der Kandidat Olaf Scholz, der mit dem Image kämpft, seine Bewerbung sei das Ergebnis eines letzten Aufbäumen der Berliner Hinterzimmer-Alphatiere. Ein saarländischer Genosse redet sich richtiggehend in Rage, als er seine Frage an den Vizekanzler stellen darf. Warum ausgerechnet Scholz, der die SPD ins "Tal der Tränen", wie es der Mann formuliert, geführt habe, jetzt für den Neuanfang stehen wolle. Scholz dankt mit ruhiger Stimme für die "klaren Worte", aber: "Ich fühle mich nicht gemeint." Schließlich sei er ein "echter, truly Sozialdemokrat", der es nicht leiden könne, wenn Geschäftsleute im Restaurant auf den Kellner hinabschauten. Außerdem stehe er schon lange für einen höheren Mindestlohn und auch für eine Vermögenssteuer, sagt der Finanzminister, der letztere aber in seiner Funktion bisher noch nicht der CDU vorgeschlagen hat: Koalitionsvertrag ist schließlich Koalitionsvertrag.

An den Namen seiner Mitkandidatin Klara Geywitz kann sich im Nachgang der Veranstaltung kaum ein Genosse erinnern, was vielleicht auch daran liegt, dass die Potsdamerin ihre kurze und damit wertvolle Redezeit zum Abschied dafür verwendet, langatmig der saarländischen SPD-Geschäftsstelle für die Organisation des Abends zu danken.

Von Karl-Heinz Brunner, der als einziger ohne weiblichen Kontrapart antritt, bleibt derweil hängen, dass er "Solidarität, Vertrauen und Freude in Partei bringen" will und sonst als Bundestagsabgeordneter ganz zufrieden ist. Die ehemalige Familienministerin in Nordrhein-Westfalen, Christina Kampmann, und der Europastaatssekretär Michael Roth präsentieren sich als frische, gut gelaunte Alternative, die Lokalpolitiker in die Parteiführung losen und die höhere Mehrwertsteuer auf Hygieneprodukte für Frauen abschaffen wollen. "Brückenbauer" wollen die Sächsin Petra Köpping und der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius sein. Sie, von vielen in der SPD als "Stimme des Ostens" gefeiert, kann allerdings im tiefen saarländischen Westen mit ihrem Thema niedrigere Ostlöhne nicht punkten. Interessanter ist, dass Pistorius anzweifelt, ob es für die SPD Sinn mache, anderthalb Jahre vor den regulären Bundestagswahlen aus der Koalition auszusteigen oder ob es nicht doch besser sei, noch ein bisschen zu regieren.

Ganz anders sieht das Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte und auch an diesem Abend wieder "der Mann mit der Fliege", der mit seiner Mitbewerberin Nina Scheer offenbar nur ein Thema zu haben scheint: raus, aber sofort. Obwohl ihm die Parteiführung das eigentlich untersagt hatte – das Koalitionsthema werde auf dem Parteitag entschieden und solle nicht ein Kriterium zur Auswahl der neuen Vorsitzenden sein, mahnen sie im Willy-Brandt-Haus seit Tagen. Die Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis und dem verdi-Chefökonom Dirk Hirschel halten sich an diesem Punkt mehr zurück, schimpfen aber so sehr auf die Verhältnisse, dass klar ist, was sie mit dem Bündnis vorhätten, wenn sie in Verantwortung kommen.

Im Anschluss der zweieinhalbstündigen Veranstaltung will der 19-jährige Dennis Wieland dennoch lieber ein Selfie mit dem Bewerberpaar Ralf Stegner und Gesine Schwan machen. "Sie haben mich überrascht", sagt der Jungsozialist aus dem Stadtteil Dudweiler. "Der Stegner kommt in der Öffentlichkeit ja immer so lustlos und schlecht gelaunt rüber." Tatsächlich legen Stegner/Schwan mit Abstand die feurigste Bewerbungsrede hin – er mit schnodderigen Parolen, die jedem Sozi gefallen, (längeres Arbeitslosengeld, Kinderarmut ist eine Schande, eine gute Grundrente), sie mit dem Überbau und der Forderung nach einer "geistigen Erneuerung" der Sozialdemokratie. Als Stegner dann im Wissen um sein Image als Miesepeter beteuert, als SPD-Chef werde er sicher mehr zu lachen haben, ist das Eis mit dem Publikum gebrochen.

Inhaltliche Gemeinsamkeiten der Kandidaten

Von diesem Abend bleiben auch einige inhaltliche Gemeinsamkeiten aller Kandidaten festzuhalten: Viele SPDler träumen weiter vom Ausstieg aus der GroKo und jubeln laut, wenn jemand ihn fordert. Podiumsredner, die eine ökologischere SPD fordern, werden laut beklatscht, gleichzeitig äußern die Genossen im Nachgang beim Bier aber die Sorge, dass das alles verdammt teuer wird und eine von den Bürgern teuer bezahlte CO2-Steuer "genauso irgendwo intransparent versiegen wird wie die Ökosteuer". Einige Kandidaten setzen beim Kampf um die Gunst der Mitglieder zudem auf das Thema Sicherheit: Klara Geywitz, Alexander Ahrens, Karl Lauterbach und Boris Pistorius haben in diesem Bewerbungsprozess schon davon gesprochen, dass Kriminalität in Deutschland besser bekämpft werden muss. Mehrfach an diesem Abend wird das Beispiel der Frau bemüht, die sich abends auf dem Heimweg im Park sicher fühlen soll.

Wer wird es nun werden? Im Anschluss an die Präsentation geht es wild durcheinander: Gerd Turner, der wegen der Hartz-Reformen aus der SPD ausgestiegen ist, würde Schwan/Stegner oder Lauterbach/Scheer wählen. Der Landtagsabgeordnete Reiner Zimmer gibt aber zu bedenken, man müsse solche Veranstaltungen unter zweierlei Aspekten beurteilen: "Wer hat das Herz und wen wählt man?" Er sei für Scholz, "weil er die Partei vernünftig präsentieren kann". Eine Begleiterin, seit 25 Jahren in der SPD, gefiel Boris Pistorius, sie kann sich aber nicht an den Namen seiner Partnerin erinnern. Und Elfriede Nikodemus aus Saarbrücken findet "die Gesine Schwan einfach gut" und die "Ost-Frau", also Petra Köpping, die habe ihr auch gefallen. Anderthalb Monate läuft der Bewerbungsprozess, die 15 Kandidaten werden noch in 22 deutschen Städten sein, ab Mitte Oktober wird abgestimmt. Es ist, Stand jetzt, ein offenes Rennen.