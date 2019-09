Mit 35 Jahren wurde Christina Kampmann Ministerin für Familie, Frauen und Kultur im Kabinett von SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in NRW. Aus ihrer anderthalbjährigen Amtszeit sind zwar keine politischen Coups übermittelt, aber seitdem gilt sie auch in Berlin als Nachwuchsreserve. Seit die SPD in Düsseldorf in der Opposition ist, ist Kampmann einfache Landtagsabgeordnete mit Schwerpunkt Digitalisierung und Europa. Kampmann wuchs auf einem Biobauernhof auf, will Ökologie und Soziales versöhnen. Als Parteivorsitzende will sie die Wählerlisten der SPD für Parteilose öffnen und monatliche “Zuhör”-Stunden im ganzen Land veranstalten. Zur Zukunft der großen Koalition sagt sie: Das sei nicht das einzige Problem der SPD, die Mitglieder sollten darüber entscheiden. Gemeinsam mit ihrem Mitstreiter Michael Roth will sie eine weltoffene Partei und eine humane Flüchtlingspolitik. Die SPD solle als eine linke Volkspartei erkennbar sein, mit Sozialismus kann Kampmann wenig anfangen. Dafür will das Bewerberteam Kampmann/Roth künftig Sitze in den führenden SPD-Gremien verlosen.