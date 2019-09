Bereits zum fünften Mal sind der russische, der iranische und der türkische Präsident zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen, um über eine mögliche friedliche Lösung des Konflikts in Syrien zu beraten. Irans Präsident Hassan Ruhani und sein russischer Kollege Wladimir Putin reisten zu diesem Zweck nach Ankara, dem Amtssitz des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdoğan.

Vor Beginn der Beratungen sagte der Gastgeber Erdoğan: "Wir sind uns alle einig in dem Ziel, eine politische Lösung für Syriens politische Einheit und territoriale Integrität zu finden." Außerdem solle es um die Lage in Idlib in Nordsyrien gehen, das von Rebellen gehalten wird, und um "das Problem der syrischen Flüchtlinge". Die Türkei hat viele syrische Flüchtlinge aufgenommen, dagegen regt sich zunehmend Protest im Land. Erdoğan lobte die Zusammenarbeit der drei Länder für eine "dauerhafte politische Lösung".

Putin sagte, ihre gemeinsamen Anstrengungen hätten zu einem Rückgang der Gewalt in Syrien beigetragen. Putin und Ruhani sagten, Idlib solle kein Rückzugsort für "Terroristen" sein.



Es ist vor allem deshalb schwierig, den Syrien-Konflikt politisch zu lösen, weil die Türkei, der Iran und Russland auf unterschiedlichen Seiten an diesem Krieg beteiligt sind: Der Iran und Russland unterstützen in Syrien den Machthaber Baschar al-Assad und seine Regierungstruppen, die Türkei hingegen unterstützt dessen Opposition.



Da Assads Position durch militärische Erfolge aber zunehmend gefestigt scheint, will die türkische Regierung nun verstärkt verhindern, dass viel weitere Flüchtlinge in die Türkei kommen: Derzeit leben bereits 3,6 Millionen syrische Geflüchtete in der Türkei. Hunderttausende Syrer haben sich in Richtung der türkischen Grenze bewegt, um vor Luftangriffen zu fliehen, die von Russland unterstützt werden. Damit könnte der Konflikt in Idlib zu einer weiteren Fluchtbewegung in die Türkei führen. Auf dem Gipfeltreffen will die türkische Regierung laut einer Mitteilung erwirken, dass "Bedingungen für eine freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen" geschaffen werden.

Die Region Idlib gilt als letzter Rückzugsort der Rebellen, rund drei Millionen Menschen leben dort. Seit vier Monaten führt die syrische Regierung in Idlib eine Offensive gegen Aufständische. Bei den Gefechten wurden bereits knapp 1.000 Zivilisten getötet. Die Türkei hat in Idlib zudem zwölf Beobachtungsposten, um deren Sicherheit sie angesichts des Vormarsches der syrischen Regierungstruppen fürchtet.

Seit 2017 versuchen Russland, der Iran und die Türkei, im sogenannten Astana-Prozess die Möglichkeit einer militärischen Deeskalation in Syrien auszuloten. Bei diesem Gipfel soll auch die Bildung einer Verfassungskommission besprochen werden: Eine solche Kommission könnte in Syrien beauftragt werden, ein neues Grundgesetz für die Nachkriegsordnung auszuarbeiten.