Die Bundesregierung will das Leben von Schlachtschweinen verbessern: mit einem freiwilligen Siegel. Den Gesetzentwurf von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat das Kabinett am Mittwoch beschlossen. Stimmt auch der Bundestag zu, soll das Kennzeichen ab dem kommenden Jahr auf Schweinefleisch-Verpackungen zu finden sein.

Jutta Jaksche ist Referentin für Lebensmittel beim Bundesverband der Verbraucherzentrale. Im Interview spricht sie über den Nutzen des Tierwohl-Labels für Verbraucherinnen und Verbraucher.



ZEIT ONLINE: Schon heute wimmelt es an Fleisch-Labels. Nun hat die Bundesregierung beschlossen, ein weiteres Kennzeichen auf den Markt zu bringen. Stiftet das nicht noch mehr Verwirrung bei Kundinnen und Kunden?

Jutta Jaksche: Nein, im Gegenteil. Im Vergleich zu anderen Labels können sich Verbraucher auf ein staatliches Siegel verlassen. Fleischkonsumenten wollen sicher sein, dass ein Tier gut gelebt hat. Dann sind viele auch bereit, deutlich mehr für Fleisch zu bezahlen. Im staatlichen Tierwohllabel sollen Schweine von ihrer Geburt an bis zur Schlachtung nach verbesserten Standards behandelt werden.

ZEIT ONLINE: Woran können Fleischkonsumentinnen und -konsumenten erkennen, welche Standards das sind?

Jutta Jaksche: Das neue Label basiert auf drei Stufen. Je höher die Stufe, desto höher die Anforderungen an die Tierhaltung. Insgesamt werden 13 Kriterien herangezogen: zum Beispiel der Platz, der Schweinen im Stall zur Verfügung steht, oder die maximale Säugezeit der Ferkel durch die Sauen. So garantiert die unterste Stufe des staatlichen Siegels, dass Ferkel mindestens 25 Tage lang von der Mutter gesäugt wurden. Die dritte, oberste Stufe sieht 35 Tage vor. Der gesetzliche Standard liegt darunter – bei 21 Tagen.

ZEIT ONLINE: Umweltschutzorganisationen kritisieren, dass Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner für das Siegel zu schwache Kriterien anlegt. Die erste Stufe würde dem Tierwohl nicht gerecht. Teilen Sie diese Kritik?

Jutta Jaksche: Ja, auch der Verbraucherzentrale Bundesverband ist der Meinung, dass die unterste Stufe zu niedrig ist, um das Wohl der Tiere zu garantieren. Nur die beiden oberen Stufen werden tatsächlich für deutlich bessere Haltungsbedingungen sorgen.

ZEIT ONLINE: Das staatliche Kennzeichen richtet sich an konventionelle Betriebe. Ob diese Landwirtinnen und Landwirte ihre Produkte zertifizieren lassen, können sie selbst entscheiden. Ist eine freiwillige Kennzeichnung nicht völlig wirkungslos?

Jutta Jaksche: Wirkungslos wäre sie nur dann, wenn der Standard niedriger wäre als bisher. Das ist ja nicht der Fall. Das staatliche Logo setzt über dem an, was das Gesetz vorschreibt – und stellt zudem höhere Anforderungen als das Kennzeichensystem "Haltungsform". Dieses gemeinsame Label für Fleisch haben deutsche Supermärkte wie Aldi, Rewe und Edeka im April eingeführt. Auf vier Kategorien ordnet es die Haltungsform der Tiere ein. Die zweite Stufe, "Stallhaltung plus", gewährt den Tieren zehn Prozent mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben. Das neue staatliche Siegel setzt seine erste Stufe bereits höher an, als es diese zweite Stufe des Supermärkte-Siegels tut. So motiviert das staatliche System Landwirte dazu, ihre Standards zu erhöhen. Verbraucher profitieren davon, weil sie zwischen mehr tierfreundlichen Produkten wählen können.

ZEIT ONLINE: Wie wird kontrolliert, ob Landwirte die vom Kennzeichen geforderten Standards einhalten?



Jutta Jaksche: Im Detail muss das noch geregelt werden, manches lässt sich aber schon jetzt dem Gesetzentwurf entnehmen. Mindestens zweimal pro Jahr sollen in Ställen staatliche Kontrollen vorgenommen werden. Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung wird die Kontrolleure beauftragen und koordinieren.

ZEIT ONLINE: Tierwohl ist das eine, Verbraucherschutz das andere: Garantiert das staatliche Label wirklich, dass das Fleisch höherwertig ist, oder braucht es andere Instrumente, um das zu erwirken?

Jutta Jaksche: Die Haltungsform allein entscheidet noch nicht darüber, ob Tiere gesund sind und sich wohl fühlen. Deshalb fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband, dass in landwirtschaftlichen Betrieben und in Schlachthöfen stärker überprüft wird, ob das der Fall ist. Tierärztliche Untersuchungen dürfen nicht erst stattfinden, wenn die Tiere geschlachtet sind. Schon die lebenden Tiere im Stall müssen untersucht werden. Dazu sollte der Bund ein Konzept entwickeln und Betriebe verpflichten, die Gesundheit der Tiere zu sicherzustellen.