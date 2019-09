Wählerwanderung Sachsen

Die CDU hat bei der Landtagswahl in Sachsen mehr als 50.000 Wählerinnen und Wähler hinzugewonnen und dennoch deutlich verloren. Obwohl die Wahlbeteiligung im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl von 49 auf 66 Prozent stieg, hat die CDU sieben Prozentpunkte eingebüßt. Auch in Brandenburg stieg die Wahlbeteiligung deutlich von knapp 48 auf gut 61 Prozent. In beiden Bundesländern gewannen alle Parteien Nichtwähler hinzu, allerdings sehr unterschiedlich verteilt, wie Auswertungen zur Wählerwanderung von Infratest dimap zeigen.

Mehr als 900.000 Menschen, die 2014 nicht abgestimmt hatten, gingen in Sachsen wieder wählen. 246.000 davon gaben ihre Stimme der AfD. Die Partei hat damit wie keine andere von dieser Gruppe profitiert. Die sächsische CDU mobilisierte immerhin 162.000 Nichtwähler. Das könnte an ihrem beliebten und neuen Spitzenkandidaten Michael Kretschmer gelegen haben oder an Menschen, die einen Wahlsieg der AfD verhindern wollten. Die übrigen Parteien gewannen in dieser Gruppe nur im mittleren fünfstelligen Bereich hinzu, besonders stark allenfalls die sonst sehr schwache SPD.

Auch in Brandenburg mobilisierte die AfD mit 115.000 die meisten Nichtwähler. Die SPD gewann mit 65.000 Nichtwählern am zweitmeisten hinzu. Die Sozialdemokraten stehen jedoch im Ergebnis schlechter da, weil sie an fast alle Konkurrenten Wähler verloren. Allerdings nicht an die Linkspartei, 19.000 vorherige Linkenwähler gaben dieses Mal der SPD ihre Stimme. Auch CDU-Wähler konnte die Partei von Ministerpräsident Dietmar Woidke gewinnen.



Wählerwanderung Brandenburg

Verloren hat die SPD vor allem an die Grünen, die neben der AfD zu den Gewinnern der Landtagswahl in Brandenburg zählen. Die Partei konnte mehr als alle anderen von zwei Gruppen profitieren: von den Erstwählern (15.000 Stimmen) und den Zugezogenen (24.000 Stimmen). Zweitstärkste Partei in beiden Gruppen ist in Brandenburg übrigens die AfD mit 8.000 Erstwählern und 19.000 Zugezogenen.

In Sachsen profitierte die AfD sogar am stärksten von dieser Gruppe: 38.000 Zugezogene gaben den Rechten ihre Stimme, die Grünen konnten nur 27.000 überzeugen. Die CDU kommt mit 26.000 auf Platz drei bei den neu ins Land Gezogenen.



Anders als bei vielen anderen Wahlen zogen die Grünen in Sachsen nicht die meisten Erstwähler an. Junge Menschen dort stimmten größtenteils für sonstige Parteien (24.000), die AfD kommt auf 17.000. Immerhin 20.000 Erstwähler gaben den Grünen ihre Stimme, 12.000 der CDU.

Die Probleme der sächsischen CDU könnten sich bis zur nächsten Wahl verstärken. Nicht nur, dass sie relativ wenig Erstwähler anzieht, sie verliert mit Abstand am meisten Wählerinnen und Wählern durch Wegzug (24.000) und Tod (61.000). Nur die Linke macht in den beiden Kategorien ähnlich starke Verluste.