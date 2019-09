Brandenburgs politische Landkarte ist seit dieser Landtagswahl rot-blau. SPD und AfD haben in fast allen Wahlkreisen die meisten Stimmen auf sich versammelt.



Die SPD bleibt trotz Verlusten mit aktuell 26 Prozent stärkste Kraft. Das beste Zweistimmenergebnis holte die Partei in Niemegk (Landkreis Potsdam-Mittelmark) mit 41,4 Prozent.

Die AfD gewann in vielen Gemeinden im südöstlichen Teil Brandenburgs. Dort liegen viele Wahlkreise, deren Bevölkerungszahlen in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen haben, auch die Braunkohlereviere befinden sich dort. Landesweit kommt die Partei auf etwa 23,5 Prozent. Das stärkste Ergebnis erzielte die AfD im südbrandenburgischen Hirschfeld (Landkreis Elbe-Elster). In der Gemeinde mit 1.400 Einwohnern holte sie 50,6 Prozent der Zweitstimmen.

Die Grünen gehören in Brandenburg zu den Gewinnern der Landtagswahl. Ihre Wählerinnen und Wähler wohnen dort, wo die Bevölkerungszahl zunimmt. Also im boomenden Speckgürtel rund um Berlin. In Kleinmachnow holten sie 26,9 Prozent. Landesweit erreichten sie 10,8 Prozent.

Die Ergebnisse der von Verlusten geplagten CDU und Linkspartei folgen keinen geographischen Mustern. Sie haben Stimmen sowohl in wachsenden als auch schrumpfenden Regionen verloren.

Die Freien Wähler ziehen in Brandenburg mit 5 Prozent der Zweitstimmen wieder mit in den Landtag ein. Das beste Ergebnis erzielten sie in Uckerland (Uckermark) mit 18,2 Prozent.