Sachsens politische Landkarte ist seit der Landtagswahl schwarz-blau eingefärbt. Alle Wahlkreise in dem Bundesland gingen entweder an die CDU oder die AfD.



Die AfD liegt vor allem in den Gemeinden im Osten des Bundeslandes vorn. Die Rechtspopulisten holten ihr bestes Zweitstimmenergebnis in der östlichsten Gemeinde Deutschlands. In Neißeaue kamen sie auf 48,4 Prozent.

Die CDU gewann die meisten Stimmen in der Oberlausitz. Im obersorbischen Crostwitz gaben 60,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler der CDU ihre Stimme.

Die Grünen holten die mit Abstand höchsten Zweitstimmenergebnisse in den größten Städten des Landes: In Leipzig kamen sie auf 18,1 Prozent, in Dresden auf 16,9 Prozent. In Leipzig konnten die Wahlverlierer der Linkspartei mit 15,9 Prozent ihr bestes Ergebnis erzielen.



Die SPD konnte in keinem Wahlkreis mehr als 13 Prozent der Zweitstimmen erringen. Die meisten Zweitstimmen erhielt die Partei in Markkleeberg (12,6 Prozent).