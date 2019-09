Der Wald ist das stärkste Sinnbild für eine gute Zukunft. Er gibt Leben als Sauerstoffproduzent, Wasserspeicher und -spender, Heimat für Pflanzen und Tiere, Holzlieferant und nicht zuletzt als Resonanzort für die Seele. Das alles ist gefährdet, wenn der Wald krank ist. Bäume wachsen nicht von heute auf morgen. Komplexe Ökosysteme brauchen viel Zeit, um sich zu erneuern. Wie Försterinnen und Förster entscheiden, wirkt sich über Jahrzehnte, ja, Jahrhunderte aus. Wälder sind die größte Mahnung gegen das Regime kurzfristigen Denkens.

Auch deshalb sind die Menschen in Deutschland aufgewühlt, wenn sie in vielen Regionen die Wunden aus zwei heißen Sommern in Folge sehen: vertrocknete Äste und Blätter, Kahlflächen, borkenkäferzerfressene Holzstapel, mancherorts verkohlte Stämme als Folge eines Brandes. Der Wald ist das offensichtlichste Opfer des Klimawandels. Mit ihm ist zugleich ein Helfer bedroht, der die Erhitzung aufhalten kann. Denn Wälder speichern auch Kohlenstoff in Biomasse und Böden, und sie können das lokale Klima kühlen.

Nur auf einer Ebene ging es deshalb am Mittwoch beim Nationalen Waldgipfel der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner darum, wie man den vielen verzweifelten Waldbesitzern und Waldbesitzern, Försterinnen und Förstern jetzt schnell wirtschaftlich und praktisch unter die Arme greifen kann. Fast 550 Millionen Euro vom Bund sollen weitere rund 250 Millionen Euro Landesmittel mobilisieren, damit die Betroffenen Schadhölzer beseitigen und zerstörte Waldflächen neu beleben können.

Was hilft dem Wald?

Tiefer gingen die Fragen, die dann folgen: Aber wie, und mit welchen Baumarten? Was hilft dem Wald, wie kann er dem Klima besser trotzen? Welche Antworten man darauf gibt, hat Folgen weit über die Gegenwart hinaus. Auf dem Waldgipfel zeigte sich, vor welch schwierigen Herausforderungen all die Politikerinnen, Förster, Jäger, Holzverarbeiterinnen, Umweltschützerinnen und Wissenschaftler aus 170 Interessengruppen stehen, die Klöckner in Berlin versammelt hatte.

Einigkeit besteht zwar mittlerweile darin, dass monokulturelle Holzäcker durch Mischwälder aus Nadel- und Laubgehölzen ersetzt werden müssen. Aber wie man diesen Waldumbau beschleunigen und wie weit er reichen soll, da bleiben die Meinungsverschiedenheiten und Zielkonflikte groß.

So sehen sich viele Waldbesitzende in den Zwängen einer Holzwirtschaft gefangen, deren globale Markt- und Verarbeitungsketten noch immer auf Fichte und Kiefer geeicht sind. Sie hoffen daher bei der Klimaanpassung auf Nadelbaumarten, die in anderen Ländern mehr Trockenheit vertragen haben. Dabei können sie sich auf den wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für Waldpolitik berufen.

Naturschützerinnen und Naturschützer hingegen sind skeptisch, ob solche Nadelbäume langfristig zu den übrigen Lebewesen in hiesigen Waldökosystemen passen. Sie wollen die staatlichen Fördermittel nur an Waldbesitzer vergeben, die mit Vorrang heimische Arten, dabei vor allem Laubbäume pflanzen, und noch besser: die der natürlichen Verjüngung mehr Raum geben. In Ruhe gelassen soll der Wald ganz von selbst die stabilsten Baumgemeinschaften hochkommen lassen. Nicht nur die Artenvielfalt, auch Baumhöhen und -dichten würden dann vielgestaltiger, meinen Greenpeace und andere Umweltschützer.



Das ist gut für Kühlung, Feuchtigkeit und Halt. Es hieße aber, zumindest eine Zeit lang weniger Holz zu entnehmen – was wiederum mit dem Ziel kollidiert, dass dieser Baustoff auch aus Klimaschutzgründen in Zukunft eher stärker genutzt werden sollte, weil er über lange Zeiträume Kohlenstoff binden kann.