Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat US-Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre angegriffen und ihm Machtmissbrauch vorgeworfen. Das gehe aus der gekürzten schriftlichen Fassung des Telefongespräches mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hervor, die das Weiße Haus veröffentlicht hat, sagte Biden. Der Kongress müsse Zugang zu allen verfügbaren Dokumenten in dem Fall bekommen und den Präsidenten für dessen Machtmissbrauch zur Rechenschaft ziehen.

Trump habe in dem Telefonat Selenskyj dazu gedrängt, mit Hilfe seines persönlichen Anwalts Schmutz "gegen einen innenpolitischen Konkurrenten" zusammenzutragen, sagte Biden. Der Präsident habe auch das US-Justizministerium in seine Machenschaften einbinden wollen, was ein Angriff auf die Unabhängigkeit des Ressorts sei.

Der Fraktionsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sagte, mit der Veröffentlichung von nur einem Gesprächsprotokoll seien die Vorwürfe nicht ausgeräumt. Er unterstütze das Vorgehen der Repräsentantenhaus-Sprecherin Nancy Pelosi, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump zu prüfen. Pelosi selbst warf Trump vor, die "Integrität unserer Wahlen" untergraben zu haben.

"So spricht ein Mafia-Boss"

Die frühere Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin, Hillary Clinton, sagte: "Der Präsident der Vereinigten Staaten hat unser Land betrogen. Das ist kein politisches Statement, es ist harsche Realität und wir müssen handeln." Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses der Parlamentskammer, Adam Schiff, sagte, Trump habe den ukrainischen Staatschef "mafiamäßig erpresst". Trumps Aussage, dass die USA so viel für die Ukraine täten und nun einen Gefallen dafür erwarteten, habe Selenskyj nicht missverstehen können. "So spricht ein Mafia-Boss", sagte Schiff.

Nachdem das Weiße Haus die Mitschrift von Trumps Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj veröffentlicht hat, steht der US-Präsident unter Druck. Das Dokument bestätigt den Verdacht, den US-Medien und die Demokraten gegen ihn erhoben haben, nämlich dass er versucht hat, Selenskyj für Ermittlungen gegen den Sohn von Biden einzuspannen.



Der Kongress hat neben der Mitschrift, die keine wörtliche Wiedergabe des Telefonats ist, weitere von der Regierung zurückgehaltenen Dokumente zum Themenkomplex angefordert. Insgesamt sehen es viele Demokraten als erwiesen an, dass Trump mit Hilfe einer ausländischen Regierung versucht, seinem Rivalen Biden zu schaden und den Wahlkampf zu beeinflussen. Entsprechend intensiv fielen die Vorwürfe führender Demokraten aus.

Auch die Bewerberinnen und Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten für die Wahl im kommenden Jahr verurteilten Trump in öffentlichen Statements. Elizabeth Warren sagte, der Präsident würde aus dem Oval Office heraus "Verbrechen begehen". Da das Justizministerium ihn dabei unterstütze, müsse der Kongress handeln. Bernie Sanders kommentierte knapp: "Donald Trump ist der korrupteste Präsident in der modernen Geschichte unseres Landes."



Selenskyj will keine Rolle im US-Wahlkampf spielen

Donald Trump selbst sieht sich durch die Veröffentlichung der Mitschrift hingegen als entlastet. Am Rande der UN-Generalversammlung in New York dementierte er erneut, Druck auf Selenskyj ausgeübt zu haben. Stattdessen sei er selbst Opfer einer Hetzkampagne: "Es ist die größte Hexenjagd in der amerikanischen Geschichte", sagte er erneut nach einem Treffen mit Selenskyj in New York.



Auch der ukrainische Präsident bekräftigte, er habe sich nicht unter Druck gesetzt gefühlt. "Es war ein gutes Gespräch, es war normal", sagte er. Ähnliches hatte wenige Tage zuvor auch der ukrainische Außenminister gesagt. Selenskyj betonte, sein Land habe gute Beziehungen mit den USA, wolle aber keine Rolle im US-Wahlkampf spielen.

Für das von den Demokraten angestrebte Amtsenthebungsverfahren gibt es bislang keinen Zeitplan. Nach Untersuchung und Identifizierung von Anklagepunkten gegen Trump könnte ein sogenanntes Impeachment mit der Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus angestrengt werden. Nötig wären dafür mindestens 218 Stimmen in der Kammer, in der die Demokraten eine Mehrheit von 235 der 435 Sitze haben. Nach Angaben des Senders CNN haben sich inzwischen rund 200 demokratische Abgeordnete für das Verfahren ausgesprochen.

Die Entscheidung über eine tatsächliche Amtsenthebung liegt allerdings beim Senat, wo Trumps Republikaner die Mehrheit stellen. Die Aussichten auf den Erfolg des Verfahrens sind daher gering, bisher wurde noch kein US-Präsident durch ein Impeachment des Amtes enthoben.



Whistleblower-Affäre - Mitschrift von Donald Trumps Gespräch mit Selenskyj veröffentlicht Aus dem Dokument geht hervor, dass Trump vom ukrainischen Präsidenten Ermittlungen gegen Joe Bidens Sohn gefordert hat. Die Demokraten prüfen ein Amtsenthebungsverfahren. © Foto: Chip Somodevilla/Getty Images