Der Zentralrat der Muslime in Deutschland fordert mehr Polizistinnen und Polizisten zum Schutz von Moscheen. Die "Gefahrensituation für muslimische Einrichtungen" habe sich "grundlegend verändert", sagte der Vorsitzende des Zentralrats, Aiman Mazyek, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ein neues Sicherheitskonzept mit mehr Polizeischutz sei angesichts von Übergriffen und Bombendrohungen nötig.

Der Zentralrat wisse von 18 Bombendrohungen gegen Moscheen im laufenden Jahr, sagte Mazyek. Er gehe aber von einer höheren Dunkelziffer aus. Viele Moscheen, die bedroht würden, gingen mit dieser Information lieber nicht an die Öffentlichkeit, um keinen Anreiz für Trittbrettfahrer zu schaffen.



Mazyek forderte Politiker auf, betroffene Moscheen zu besuchen. "Das ist zwar Symbolpolitik, aber es braucht Symbole in diesem Zusammenhang", sagte er. Es sei "fatal", wenn nach solchen Drohungen die öffentliche Empörung ausbleibe, sagte Mazyek weiter. Er warnt: "Wenn eine Minderheit angegriffen wird, dauert es nicht lange, bis es die nächste Minderheit trifft."



Im Juli waren mehrere Moscheen des türkisch-islamischen Dachverbands Ditib in Duisburg, Mannheim und Mainz nach Bombendrohungen geräumt worden. In zwei Fällen waren die Drohschreiben mit Combat 18 unterzeichnet. Dabei handelt es sich um ein gewaltbereites, rechtsextremes Netzwerk, das in mehreren europäischen Ländern aktiv ist.