Beim Festakt zum 29. Jahrestag der Deutschen Einheit in Kiel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu gegenseitigem Verständnis, einem globalen statt nationalen Denken und zu Kompromissbereitschaft auf.

Die Wiederveinigung sei nicht einfach gewesen, sagte Merkel. "Auf die Last der Teilung folgte die Wucht der Einigung", so die Bundeskanzlerin. Zwar seien die Deutschen heute "mit ihrem Leben insgesamt zufriedener als zu jedem anderen Zeitpunkt nach der Vereinigung", doch zur Bilanz nach 29 Jahren Wiedervereinigung gehöre aber auch, dass sich die Mehrheit der Ostdeutschen in der Bundesrepublik "als Bürger zweiter Klasse" fühlte. Die deutsche Einheit sei kein Zustand, der einmal vollendet und abgeschlossen ust, sondern ein fortwährender Prozess. Er sei "ein ständiger Auftrag, der alle Deutschen betrifft". Die staatliche Einheit sei vollendet. "Die Einheit der Deutschen, ihr Einigsein, das war am 3. Oktober 1990 noch nicht vollendet, und das ist es bis heute nicht", führte Merkel fort.



Merkel mahnt vor nationalem und iliberalem Denken

Dafür sei jede Bürgerin und jeder Bürger mit verantwortlich. So sei individuelle Freiheit nicht ohne individuelle Verantwortung zu haben. Zudem warnte Merkel vor einen Angriff auf die demokratischen und parlamentarischen Institutionen. Die Bundeskanzlerin mahnte, ähnlich wie zu DDR-Zeiten "die Ursache für Schwierigkeiten und Widrigkeiten vor allem und zuerst beim Staat und den sogenannten Eliten" zu suchen, "denen man sowieso nichts glauben könne und die dem Einzelnen irgendwie nur im Wege sind". Ein solches Denken sei in ganz Deutschland zu beobachten. "Setzte sich ein solches Denken durch, führte das ins Elend", meinte Merkel.

Deutsche Einheit - "Mut verbindet" Beim Fest zum Tag der deutschen Einheit in Kiel sagte Angela Merkel, der Mut der Menschen habe die Einheit ermöglicht. Auch lobte sie die Erfolge der Wiedervereinigung. © Foto: Carsten Rehder/dpa/Picture Alliance

Mit Blick auf Menschen, die diese Verantwortung nur auf den Staat abladen wollten, sagte Merkel: "Niemals darf konkretes politisches Handeln - sei die Enttäuschung darüber auch noch so groß - als Legitimation dafür akzeptiert werden, andere wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung auszugrenzen, zu bedrohen oder anzugreifen." Sie forderte ein Nein zu Intoleranz, Antisemitismus und Ausgrenzung von Minderheiten. "Freuen wir uns an der Vielfalt unseres Landes", sagte Merkel.

Des Weiteren warb Merkel für die Anerkennung der unterschiedlichen Lebenserfahrung der Menschen in den neuen Bundesländern in der Nachwendezeit. Für viele im Osten sei die Nachwendezeit nicht nur mit positiver Erfahrung verbunden. Beides müsse zusammengebracht werden: Die Revolution von 1989 als historischer Glücksmoment und die Anerkennung unterschiedlicher Lebenserfahrungen - "auch mit all dem Verlust von Lebensgewissheit in der Zeit danach", so Merkel. "Beides muss Platz haben im Gedächtnis unserer Nation: Wahrgenommen werden und Anerkennung finden."

AfD verhöhne Leistungen der demokratischen Aktivistinnen und Aktivisten in der DDR

Der Festakt fand unter dem Motto "Mut verbindet" statt. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) rief dazu auf, "selbst wieder etwas mutiger zu werden" und sich "nicht von Zukunftsangst überwältigen und von Angstmachern in Extreme treiben zu lassen." Die Deutschen hätten "objektiv keinen Anlass, verzagt oder verzweifelt zu sein", sagte der amtierende Bundesratspräsident. Zur Verteidigung einer offenen Gesellschaft brauche es Mut, in Diskussionen gegenzuhalten, sowie die Bereitschaft, miteinander zu reden.



Der AfD warf Günther vor, die DDR-Demonstranten zu verhöhnen. "Die Menschen in der DDR waren damals extrem mutig, als sie auf die Straße gingen und die Wiedervereinigung auf friedliche Weise erlangten." Es sei "eine Verhöhung der Leistungen dieser Menschen, wenn Parteien diesen Mut heute für ihre parteipolitischen Zwecke missbrauchen, indem sie von der Wende 2.0 reden." Günther nannte die AfD nicht direkt, nahm aber mit der Nennung von deren Wahlkampfslogan zu einer "Wende 2.0" eindeutig Bezug auf die Partei.



Viele Besucherinnen und Besucher auf dem Bürgerfest

Rund eine halbe Million Besucherinnen und Besucher werden insgesamt zur Einheitsfeier in Kiel erwartet. Wie der NDR berichtete, verzeichnet die Bahn eine fast einhundertprozentige Auslastung der Züge Richtung Kiel. Auch innerhalb der Stadt kommt es zu überfüllten Bussen und längeren Wartezeiten. Neben dem Festakt findet in Kiel das Bürgerfest zum Tag der deutschen Einheit statt.



Darüber hinaus werden die Feierlichkeiten durch eine Gegendemonstration begleitet. Mit roten Fahnen mit Hammer und Sichel und FDJ-Bannern protestieren die laut NDR rund 500 Demonstrierenden gegen die Wiedervereinigung.