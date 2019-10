200 Schulen in sogenannten sozialen Brennpunkten in Deutschland werden in den kommenden Jahren gezielt von Bund und Ländern gefördert, um die Bildungschancen der Schüler dort zu verbessern. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), der hessische Bildungsminister und Präsident der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz (CDU) sowie Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) haben in Berlin Details eines entsprechenden Programms vorgestellt. Es war zuvor nach langen Verhandlungen vereinbart worden.

"Wir wollen die Weichen stellen, dass unser Bildungssystem in den nächsten Jahren ein Stück besser und vor allem gerechter wird", sagte Karliczek. Bund und Länder müssten "insbesondere jungen Menschen, die es sowieso schon nicht leicht im Leben haben, unter die Arme greifen".



Bis Oktober 2020 sollen in einem ersten Schritt 200 Schulen bundesweit ausgewählt werden. Dort werden dann während der ersten fünf Jahre des insgesamt auf zehn Jahre angelegten Programms mit Unterstützung von Wissenschaftlern neue Strategien und Unterrichtskonzepte entwickelt und ausprobiert, um die Leistungen der Schüler zum Beispiel in den Bereichen Lesen, Schreiben und Mathematik zu verbessern. Außerdem sollen sich die Schulen stärker mit Eltern, örtlichen Vereinen und kommunaler Kinder- und Jugendhilfe vernetzen.

Budget umfasst 125 Millionen Euro

Das Angebot richtet sich an alle Schularten und die Klassenstufen eins bis zehn. Die Erkenntnisse sollen untereinander ausgetauscht und wissenschaftlich ausgewertet werden. Konzepte, die gut funktionieren, sollen dann in den verbleibenden fünf Jahren auch an anderen Schulen umgesetzt werden.



Bund und Länder stellen für das mit "Schule macht stark" betitelte Programm insgesamt 125 Millionen Euro zur Verfügung. Union und SPD hatten eine solche Initiative in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.



Der hessische Kultusminister Lorz sagte, "den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufzubrechen, ist eine der zentralen, aber gleichzeitig auch eine der schwierigsten Herausforderungen", vor denen die Bildungspolitik generell stehe. Im Idealfall liefere die Initiative Blaupausen dafür, "wie man Schulen so stark machen kann, dass Schulen ihrerseits die Kinder stark machen können".