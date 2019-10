Braucht es strengere Sicherheitsgesetze, um Attentate wie in Halle verhindern zu können? Nein, sagen Sven Herpig, Experte für Cybersicherheitspolitik beim Thinktank Stiftung Neue Verantwortung, und Ulf Buermeyer, Vorsitzender der Bürgerrechtsorganisation Gesellschaft für Freiheitsrechte. Warum die Union das Attentat von Halle geschickt im eigenen Interesse nutzt und warum es nicht unbedingt hilft, den Sicherheitsbehörden noch mehr Kompetenzen, zum Beispiel beim Abfangen von WhatsApp-Nachrichten zu geben, argumentieren sie in diesem Gastbeitrag.



Bereits einen Tag nach dem Angriff auf eine Synagoge in Halle mit zwei Toten und mehreren Verletzten begann die politische Debatte darüber, wie Sicherheitsbehörden Menschen in Deutschland besser vor Rechtsterrorismus schützen können. Von allen Parteien im Bundestag gingen die Forderungen der Union bisher am weitesten: Der CDU-Innenpolitiker Mathias Middelberg forderte, dem Verfassungsschutz den Zugriff auf verschlüsselte Kommunikationskanäle wie WhatsApp zu erlauben. Zusätzlich sollen Telefon- und Internetanbieter für eine gewisse Zeit verpflichtet werden, Daten über das Kommunikationsverhalten der gesamten Bevölkerung vorzuhalten und nicht zu löschen.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen wurden aber nicht über Nacht entwickelt. Sie sind Teil eines größeren Bündels von Gesetzesänderungen, das Innenpolitiker bereits seit über einem halben Jahr fordern und nun erneut aus der Schublade holen. Dazu gehören Reformpläne mit sperrigen Namen wie der Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts, dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 oder der bewusste Einbau von Schwachstellen in Messenger. Sie sollen deutschen Sicherheitsbehörden und Nachrichtendiensten noch mehr Befugnisse einräumen.

Ab wann kann man von vollständiger Überwachung sprechen?

Einige dieser Gesetze sollten ursprünglich noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Aufgrund massiver Kritik, auch aus dem SPD-geführten Justizministerium, wurden die internen Entwürfe einer nochmaligen Überarbeitung unterzogen. Nach dem Anschlag in Halle ist es nun wahrscheinlich, dass das Innenministerium versuchen wird, die zum Teil sehr komplizierten Gesetzesänderungen in einer Art Paket in zeitlich enger Abfolge durch den Bundestag zu bringen. Ein solches Vorgehen würde leider der Praxis des Innenministers entsprechen, der erst vor Kurzem sagte, dass man Gesetze nur ausreichend kompliziert machen müsste, um die Kritik daran so gering wie möglich zu halten. Aus Sicht der regierenden CDU, die es offenbar für politisch vorteilhaft hält, noch härtere Innenpolitik in die Tat umzusetzen, ist dieses Vorgehen verständlich. Geht es aber darum, wirksame Maßnahmen gegen Terror zu finden, ist dies das denkbar schlechteste Vorgehen. Dies liegt vor allem daran, dass keine Zeit für eine unabhängige Analyse von außen bleibt. Terrorismusexpertinnen, Sicherheitsforscher-Verbände und die gesamte Öffentlichkeit hätten keine Möglichkeit, kritisch zu diskutieren, ob die geplanten Maßnahmen unabhängig von politischen Vorstellungen tatsächlich für einen besseren Schutz vor Rechtsterrorismus sorgen können und mit welchen Einschnitten sie für die Bürger einhergehen.

Zweifel an der Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit immer weitreichenderer Befugnisse für immer mehr Behörden sind angebracht, und eine empirisch fundierte, kritische Diskussion der Sicherheitspolitik der letzten Jahre längst überfällig. Seit zwei Jahrzehnten werden in Deutschland die Möglichkeiten zum Ausspähen der Bevölkerung immer weiter ausgebaut. Im Rahmen eines Urteils zur Vorratsdatenspeicherung urteilte das Bundesverfassungsgericht aber bereits 2010, dass der weitere Ausbau von Überwachungsbefugnissen im Zusammenhang aller bereits bestehenden Überwachungsmaßnahmen betrachtet werden muss. Der Jurist Alexander Roßnagel beschrieb dies später als "Überwachungsgesamtrechnung": Verfassungsrechtlich können Befugnisse nicht isoliert betrachtet werden, vielmehr ist darauf zu achten, welches Ausmaß die Überwachung der Bevölkerung in der Summe erreicht. Denn mit dem Menschenbild des Grundgesetzes wäre es schlicht nicht zu vereinbaren, wenn immer mehr sogenannte "Sicherheitspakete" in Bund und Ländern aufeinandergestapelt werden, die es in der Summe ermöglichen, die Bevölkerung nahezu vollständig auszuforschen.

Statt also reflexhaft immer neue Gesetze zu fordern, die in einer Art Salamitaktik die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger sukzessive schrumpfen lassen, wäre ein rationaler Ansatz erforderlich. Es wäre relativ einfach: Bund und Länder müssten in einem gemeinsamen Gremium mit unabhängiger wissenschaftlicher Begleitung prüfen, welche Befugnisse Sicherheitsbehörden bereits haben. Dann könnte anhand konkreter Vorfälle analysiert werden, ob tatsächlich mangelnde rechtliche Spielräume Ursache des Problems waren – oder ob die Gründe nicht eher in mangelnder Nutzung bestehender Befugnisse oder in schlechter Abstimmung zwischen den zahlreichen Stellen in Bund und Ländern zu suchen sind.