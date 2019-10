Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat der AfD eine Mitverantwortung für den Anschlag eines Rechtsextremisten auf eine Synagoge in Halle an der Saale gegeben. Auf die Frage, ob die geistigen Brandstifter auch bei der AfD zu suchen seien, sagte Scholz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Die AfD kann ihre Verantwortung in dieser Frage nicht verleugnen."



Er sei entschieden dagegen, von Einzeltätern zu reden, sagte Scholz. Ob der Täter in Halle Verbündete gehabt habe, werde die Polizei herausfinden. "Aber die rassistisch motivierte Tat ist in einem Milieu entstanden, das nicht nur im Netz, sondern auch in Landtagen und im Bundestag Parolen von rechts ruft. Die AfD sollte nicht so tun, als hätte sie mit alldem nichts zu tun", sagte der Bundesfinanzminister.

Ein schwer bewaffneter Deutscher hatte vor einer Woche in Halle in Sachsen-Anhalt versucht, in eine mit mehr als 50 Gläubigen besetzte Synagoge zu gelangen. Als das scheiterte, erschoss er eine 40 Jahre alte Frau und kurz darauf einen 20 Jahre alten Mann in einem Dönerladen. Auf seiner Flucht verletzte der Schütze ein Ehepaar schwer. Der 27-Jährige hat die Tat aus antisemitischen und rechtsextremen Motiven gestanden. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Scholz will bei Bedarf mehr Geld für Sicherheitsbehörden und Polizei ausgeben. "Ich werde stets die nötigen Mittel für den Schutz unserer Verfassung und unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Verfügung stellen", sagte er. Allerdings helfe die beste Ausstattung nichts, wenn wie bei der NSU-Mordserie falsche Schlüsse gezogen würden, mahnte der Vizekanzler: "Das darf nie wieder passieren."

Zudem sei bei zunehmendem Antisemitismus die gesamte Gesellschaft gefragt, betonte Scholz. "Demokratie ist keine Verwaltungsangelegenheit. Wir müssen gemeinsam Widerstand leisten und den jüdischen Mitbürgern unsere Solidarität versichern."