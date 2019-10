Es lohnt sich häufig, den viel gebrauchten Begriffen der sicherheitspolitischen Diskussion nachzuspüren. Denn erstaunlich oft sind sie weniger eindeutig definiert, als man vermuten könnte. Ein zentraler Begriff, der sich verselbständigt hat, ist der des "Gefährders". Ursprünglich entstammt er der Polizeiarbeit und sollte helfen, den Ermittlern das Priorisieren zu vereinfachen. Seit einigen Jahren klingt er aber für die meisten Menschen wie ein Maß dafür, wie gefährlich die Lage ist.

Die Polizei versteht unter einem Gefährder einen Extremisten, dem sie zutraut, jederzeit einen Anschlag zu begehen oder zu planen oder anderen bei einem solchen Anschlag zu helfen. Für die Einstufung sind die Landeskriminalämter zuständig. Wenn sie jemanden einstufen, wird das den anderen Landeskriminalämtern mitgeteilt, im Falle von dschihadistischen Gefährdern zum Beispiel in der Regel bei den Sitzungen des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums der Bundesregierung (GTAZ) in Berlin, wo die Behörden von Bund und Ländern zusammenkommen.



Zahl der rechtsextremen Gefährder wird wohl unterschätzt

Derzeit gibt es knapp 700 islamistische Gefährder, ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Wer so eingestuft ist, wird intensiv beobachtet, zum Beispiel observiert oder mit anderen Mitteln ausgekundschaftet. Ein Extremist wird nicht zu einem Gefährder, weil er sich bereits strafbar gemacht hat. Sondern weil man es ihm zutraut.

Den knapp 700 islamistischen Gefährdern steht eine Zahl von 43 rechtsextremen Gefährdern gegenüber. Dieses auffallende Verhältnis irritiert noch mehr, wenn man die politischen Milieus betrachtet, aus denen die Gefährder jeweils stammen: Knapp 12.000 Salafisten im islamistischen Spektrum stehen 12.700 gewaltbereite Rechtsextreme gegenüber, von denen das Bundesamt für Verfassungsschutz ausgeht. Sind also Islamisten um ein Vielfaches gewaltgeneigter als Rechtsextremisten? Oder haben die Sicherheitsbehörden bislang eher nachlässig nach rechts außen geschaut?

Wohl eher Zweiteres. Aufgeschreckt durch den rechtsextremistisch motivierten Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den zwei Morden, die Stephan B., der Attentäter von Halle, am Mittwoch beging, ist nun auch das Bundeskriminalamt (BKA) bestrebt, dieses offenkundige Missverhältnis zu korrigieren.



Rechte Gefährder sollen so ermittelt werden wie islamistische

Das Mittel der Wahl ist dabei die Anpassung eines Instruments aus der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus: Eine gemeinsam mit Wissenschaftlern entwickelte Matrix mit diversen Kriterien namens Radar iTE hilft seit einigen Jahren dabei, die Gefährlichkeit von Islamisten einzuschätzen. Grundlage sind bestimmte wiederkehrende Muster, die man aus abgeschlossenen Fällen kennt. Wenn jemand zum Beispiel als radikal bekannt ist, weder einer regelmäßigen Arbeit nachgeht noch feste familiäre Beziehungen hat und darüber hinaus Bekannte in der militanten Szene hat, wird er als gefährlicher bewertet als jemand, der einem täglichen Job nachgeht, verheiratet ist, Kinder hat und keine Szenekontakte pflegt.

Schon im kommenden Jahr soll die Anpassung auf Rechtsextremisten erfolgen, ein "Radar-rechts" entstehen. Absolute Gewissheit kann so eine Matrix natürlich nicht schaffen. Der Fall des mutmaßlichen Mörders von Walter Lübcke ist ein Beispiel dafür, denn er war den Behörden in den letzten Jahren nicht mehr aufgefallen, hatte eine Familie, ein Eigenheim und eine Arbeit. Und auch der Attentäter von Halle, Stephan B., war nach bisherigen Erkenntnissen in keine Szene eingebunden und darüber hinaus nicht polizeilich auffällig geworden.

Aber die Einführung des Radar-rechts wird, ebenso wie der nun proklamierte Unmut des BKA über die geringe Zahl rechter Gefährder, dazu führen, dass deren Zahl in den nächsten Monaten steigen wird. Die Landeskriminalämter werden genauer hinsehen und Personen aus der rechtsextremen Szene nachmelden, denen sie einen Anschlag zutrauen.



BKA soll Zentralstelle gegen Hasskriminalität werden

Mit Blick auf die Tatsache, dass sowohl im Fall Lübcke als auch im Fall des Halle-Attentäters das Internet in Form von Drohungen beziehungsweise rechtsextremen Foren eine Rolle gespielt hat, will das BKA künftig auch in diesem Bereich aktiver werden. Das BKA soll zur Zentralstelle im Kampf gegen Hasskriminalität ausgebaut werden. Und Provider sollen verpflichtet werden, so wünscht es sich BKA-Chef Holger Münch, strafbare Inhalte von sich aus den Behörden zu melden und die für eine Strafverfolgung notwendigen Daten weiterzuleiten. Das Prinzip, so Münch, sei es, nicht nur zu löschen, sondern auch strafrechtlich zu verfolgen.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) sieht seinerseits eine Notwendigkeit, die Internetaufklärung zu intensivieren. Das Internet werde zunehmend zur Aktivierungsplattform für die Radikalisierung und Vernetzung jenseits der realen Welt, heißt es aus dem Amt. Ein Ziel sei es, Radikalisierungsprozesse früher zu erkennen.

