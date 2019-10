Schwierige Gerichtsprozesse sollen bald straffer ablaufen und schneller zu einem Urteil führen. Das Bundeskabinett beschloss dazu ein Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens. Demnach sollen Prozesse künftig nicht mehr durch ständig gleichlautende Beweisanträge in die Länge gezogen werden können. Außerdem sollen Befangenheitsanträge nicht mehr zur Unterbrechung der Hauptverhandlung führen.



"Auch schwierige Prozesse müssen in angemessener Zeit durchgeführt werden können", erklärte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Das neue Gesetz werde Strafverfahren beschleunigen, ohne die Verfahrensrechte substanziell einzuschränken. Der Bundestag muss den Plänen noch zustimmen.

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, dauern Strafverfahren vor Landgerichten immer länger. Die Verfahrensdauer in der ersten Instanz habe in den vergangenen zehn Jahren um fast ein Viertel zugenommen. Im vergangenen Jahr brauchte es im Schnitt 7,8 Monate bis zur Erledigung eines Falls. Gerechnet ab Eingang bei der Staatsanwaltschaft dauern die erstinstanzlichen Verfahren beim Landgericht inzwischen sogar durchschnittlich 19,4 Monate – so lange wie noch nie.

Der Deutsche Richterbund forderte deshalb mehr Personal und ein einfacheres Verfahrensrecht. "Es ist richtig, dass die Bundesregierung den Gerichten jetzt neue Möglichkeiten an die Hand gibt, um taktische Verzögerungen von Strafprozessen zu verhindern, ohne Beschuldigtenrechte zu verkürzen", sagte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn.

Nach einer Allensbach-Befragung sind drei Viertel von rund 1.000 befragten Richterinnen und Staatsanwälten der Meinung, dass die meisten Verfahren in Deutschland zu lange dauerten.

Verbot der Gesichtsverschleierung

Mit der Reform soll auch der Opferschutz verbessert werden. So sollen bei Sexualdelikten künftig auch alle erwachsenen Opfer per Videoaufzeichnung aussagen können. Zudem geht es um effizientere Bekämpfung der Einbruchskriminalität durch leichtere Überwachung von E-Mails. Des Weiteren soll die Polizei künftig auch Merkmale wie Augen-, Haar- und Hautfarbe sowie das Alter bestimmen können, wenn sie an einem Tatort DNA-Spuren findet. Bisher darf nur das Geschlecht abgefragt und geprüft werden, ob die DNA schon im Zusammenhang mit anderen Straftaten aufgetaucht ist.



"Damit wird es auch für Altfälle neue Ermittlungsansätze geben", sagte die rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker.



Im Gesetzentwurf enthalten ist außerdem ein Verbot zur Gesichtsverschleierung vor Gericht. An Verhandlungen beteiligte Menschen sollen ihr Gesicht während der Sitzung weder ganz noch teilweise verhüllen dürfen, sofern dieses Verbot notwendig ist, um die Identität festzustellen oder das Aussageverhalten zu beurteilen. Ausnahmen sind lediglich bei medizinischen Gründen oder zum Schutz, etwa für gefährdete Zeugen, vorgesehen.

Union wollte mehr

Das Verbot erstreckt sich auf sämtliche Formen der Gesichtsverhüllung, unabhängig davon, ob diese religiös motiviert sind oder nicht. In den Erläuterungen zum Gesetz werden unter anderem Masken, Burkas, Sonnenbrillen oder Helme als Beispiele genannt. Bedeckungen des Haares und des Halsbereichs bleiben dagegen ebenso erlaubt wie Bärte oder Brillen mit durchsichtigem Glas.

Die Union hätte gerne auch eine Regelung zur Wiederaufnahmemöglichkeit in Kapitalsachen zu Ungunsten des freigesprochenen Angeklagten in das Gesetzespaket aufgenommen, sagte Winkelmeier-Becker. Dies sei im Koalitionsvertrag auch so vereinbart. Allerdings habe das Justizministerium diesen Punkt nicht aufgegriffen.