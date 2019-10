CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre innerparteilichen Kritiker aufgefordert, aus der Deckung zu kommen. Wer jetzt schon gegen ihren Willen die Frage der Kanzlerkandidatur klären wolle, solle auf dem Bundesparteitag Ende November in Leipzig für Mehrheiten werben, forderte sie nach einer CDU-Vorstandssitzung. Bei dem Treffen hatte der Chef der Nachwuchsorganisation Junge Union (JU), Tilman Kuban, an der Eignung von Kramp-Karrenbauer als Kanzlerkandidatin gezweifelt und eine rasche Klärung gefordert.



Sie habe darauf hingewiesen, dass sie sich um den Vorsitz beworben habe, was allen als Möglichkeit offengestanden habe, sagte Kramp-Karrenbauer. Sie verbinde damit die Verantwortung, auf dem Parteitag 2020 die Entscheidung unter anderem über die Kanzlerkandidatur vorzulegen. Die JU hatte erst kürzlich auf ihrem Deutschlandtag gegen den Willen der Parteichefin eine Urwahl des Kanzlerkandidaten gefordert.



Kramp-Karrenbauer sagte, die CDU habe "aus gutem Grund" immer daran festgehalten, Kanzleramt und Parteivorsitz zu verbinden. "Weil dann, wenn das nicht der Fall ist, man die Unruhe spürt, die wir zurzeit auch in der Partei haben." 2018 hatte Kanzlerin Angela Merkel ihr Amt als CDU-Chefin aufgegeben. Daraufhin hatte sich Kramp-Karrenbauer auf einem Parteitag gegen Friedrich Merz durchgesetzt.



Die Debatten um die Führung der Partei hält Kramp-Karrenbauer auch für einen Faktor, der bei der Landtagswahl in Thüringen wirkte. Die Verluste von SPD und CDU hätten "vor allem etwas damit zu tun, dass die Zusammenarbeit in der großen Koalition nicht als positiv wahrgenommen wird, unabhängig davon, was in der Sache in der Regierung erreicht wird". Ein weiterer Grund sei, dass beide Parteien aktuell zu sehr mit Interna beschäftigt seien: die SPD mit ihrer Suche nach einem neuen Führungsduo, und "auch in der CDU gibt es ja Diskussionen, die hinlänglich bekannt sind".

Bei den Landtagswahlen in Thüringen war die CDU mit 21,8 Prozent der Stimmen auf den dritten Platz hinter Linke und AfD abgerutscht. Die SPD erhielt nur 8,2 Prozent der Stimmen.