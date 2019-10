Führende Unionspolitikerinnen und Politiker fordern eine Ende des Personalstreits um die Parteiführung. "Die CDU braucht inhaltliche Debatten und nicht permanente Selbstbeschäftigung", sagte der Generalsekräter Paul Ziemniak in der BILD und rief zur Geschlossenheit auf. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnte davor, den gleichen Fehler zu machen wie "eine andere große Volkspartei". Die CDU habe gerade erst einen Parteivorsitzenden-Wettbewerb gehabt, bei dem sich die Partei mit der Frage beschäftigt habe, wie es weitergehe. "Und nun führen wir ein Jahr später schon wieder eine Debatte", sagte der Unions-Politiker der Rheinischen Post. Die Frage, ob Annegret Kramp-Karrenbauer auch nach dem Parteitag Ende November weiter CDU-Chefin sein werde, beantworte Spahn mit einem klaren "Ja".

Ein ähnliches Schicksal wie das der SPD befürchtet auch der stellvertrende CDU-Vorsitzende Tobias Strobl. "Wer sehen will, wohin quälende Selbstzerfleischung und endlose Selbstbeschäftigung führen, muss nur zur SPD schauen: ins Elend", sagte Strobl den Zeitungen der Funke Mediengruppe, "Deshalb lautet mein dringender Rat, dass wir uns jetzt nicht mit uns selbst beschäftigen, mit Personen und Pöstchen." Die Frage nach der Kanzlerkandidatur stehe gerade noch gar nicht an.

Angst vor der "Sozialdemokratisierung der CDU"

Der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz prangerte ebenfalls eine "Sozialdemokratisierung der CDU" an. "Mit dieser Art innerparteilicher Auseinandersetzung wird die CDU bei den niedrigen Zustimmungswerten der SPD landen. Bei der SPD haben nicht zuletzt andauernd Personalquerelen zu dem Absturz beigetragen", sagte Polenz den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Nach der Niederlage bei der Landtagswahl in Thüringen war in der CDU erneut Kritik an der Parteifführung aufgekeimt. Die Konservativen hatten am Sonntag mit 21,8 Prozent der Stimmen ein historisches Tief erreicht und landeten hinter Linkspartei und AfD auf dem dritten Platz. Für das schlechte Ergebnisse machte der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz vor allem Bundeskanzlerin Angela Merkel verantwortlich. In einem Interview im ZDF warf Merz der Bundeskanzlerin "Untätigkeit und mangelnde Führung" vor. Er bezeichnete das Erscheinungsbild der Bundesregierung als "grottenschlecht" und plädierte für das vorzeitige Ende der Amtszeit Merkels.



Darüber hinaus steht die derzeitige Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer innerparteilich in der Kritik. Unter anderem hatte der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation Junge Union (JU), Tilman Kuban, Kramp-Karrenbauers Kompetenz als Kanzlerkandidatin angezweifelt. Dies sollte "rasch" geklärt werden, forderte Kuban bei einer Vorstandssitzung der CDU. Zuvor plädierte die JU bei ihrem Deutschlandtag gegen den Willen der Parteichefin für eine Urwahl des Kanzlerkandidaten oder der Kanzlerkandidatin. CDU-Vorstandsmitglied Elmar Brok schlug vor, dass die Union einen Kanzlerkandidaten aus der CSU stelle.



Bundesfinanzminister Olaf Scholz verteidigt Angela Merkel

Die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) warnte die Union vor einer verfrühten Debatte über die nächste Kanzlerkandidatur. "Unsere Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat einen Vorschlag gemacht, dass Ende 2020 die Partei über die Kanzlerkandidatur entscheidet", sagte Klöckner. Dieser Vorschlag sei sinnvoll. Auf Merz' Kritik an der Bundesregierung entgegnete Jens Spahn, dass sich das, "was wir in den 18 Monaten, die wir mit der Regierung im Amt sind, gemacht haben" sich ziemlich gut sehen lassen könne. Man habe es allerdings nicht geschafft, dass die Bevölkerung die Leistung wahrnehmen.



Rückendeckung für die Bundeskanzlerin kam zudem vonseiten der SPD. Bundesfinanzministerin Olaf Scholz nannte Merz' Kritik "unangemessen" gegenüber der Kanzlerin. "Und es spricht nicht für jemanden, wenn einfach faktenfrei rumgepöbelt wird", sagte der Sozialdemokrat in der Süddeutschen Zeitung. Der Kandidat für den SPD-Parteivorsitz schloss allerdings eine erneute Koalition mit der Union aus. "Deutschland braucht eine Regierung ohne CDU und CSU. Man merkt doch, wie die Union wie Mehltau über der Republik liegt", sagte der Vizekanzler.