Die CSU hat Markus Söder mit 91,3 Prozent der Stimmen als Parteivorsitzenden bestätigt. Auf dem CSU-Parteitag in München schnitt Söder damit besser ab als bei seiner ersten Wahl im Januar. Damals war er als Nachfolger von Horst Seehofer mit 87,4 Prozent der Stimmen gewählt worden. Für Söder stimmten 643 Delegierte, 60 votierten mit Nein.



Seehofer musste das Amt nach internem Druck an seinen langjährigen Rivalen abgeben. Im März 2018 hatte Söder Seehofer als bayerischer Ministerpräsident abgelöst. Vor allem in der Umwelt- und Klimaschutzpolitik hat er die CSU auf einen grüneren Kurs gebracht. In der Regel wählt die CSU alle zwei Jahre einen neuen Vorstand.

In seiner Rede stimmte Söder seine Partei mit Kritik an den Grünen und der AfD auf eine mögliche Neuwahl im Bund ein. Die CSU selbst rief er auf, viel Mut zu Veränderungen zu haben und nicht stehen zu bleiben: "Es wird nicht reichen, einfach nur weiterzumachen wie bisher." Die CSU solle "Schrittmacher" sein und nicht anderen hinterherlaufen. Wenn man stehen bleibe, wäre dies "das Ende einer modernen, einer zukunftsgerichteten CSU. Und das wollen wir nicht", warnte er.



Die Grünen, die als möglicher Koalitionspartner der Unionsparteien gelten, machte Söder als Hauptgegner aus. Vor der SPD habe er nicht mehr so richtig Angst. "Herausforderer sind die Grünen." Die Frage sei nicht Schwarz und Grün, "sondern Schwarz oder Grün", sagte der CSU-Chef. Die Grünen seien eine "Ein-Themen-Partei", die sich im Zweifel einem Regierungsbündnis mit SPD und Linken zuwenden werde wie in Bremen.



Söder sagte weiter, mittlerweile sei für manchen ein "SUV schlimmer als ein AKW". Es gebe einen regelrechten Hass auf die Autoindustrie. Er wünsche sich dagegen einen Wirtschaftspatriotismus. Für sein Bundesland legte der bayerische Ministerpräsident ein Bekenntnis zur Autoindustrie ab: "Bayern war Autoland, Bayern ist Autoland, und Bayern soll auch Autoland in der Zukunft bleiben."



Söder fordert Groko-Entscheidung von der SPD

Die AfD nannte Söder "die neue NPD". Er stellte die AfD-interne Bewegung Der Flügel sogar indirekt in einen Zusammenhang mit der Zeit des Nationalsozialismus. Der völkisch-nationale Flügel um den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke wolle "zurück in die Dreißiger", sagte Söder. Vom Koalitionspartner auf Bundesebene SPD forderte Söder eine klare Entscheidung noch in diesem Jahr, ob sie die große Koalition fortsetzen wolle. "Deutschland braucht eine stabile Regierung."

Neben Söder wurde auf dem CSU-Parteitag der gesamte Parteivorstand neu gewählt. Seine Stellvertreter sind drei Frauen und zwei Männer. Die meisten Stimmen bekam der EVP-Fraktionschef im Europaparlament Manfred Weber: Er wurde mit 93,4 Prozent im Amt bestätigt. Auch Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml wurde mit 84,7 Prozent wiedergewählt. Die Vorsitzende der CSU-Gruppe im Europaparlament Angelika Niebler erhielt 82,5 Prozent.

Neu in den Vorstand gewählt wurde der Augsburger Landrat Martin Sailer mit 83,9 Prozent der Stimmen. Er folgt auf den scheidenden Augsburger Oberbürgermeister Kurt Gribl. Dorothee Bär, die Digital-Staatsministerin im Kanzleramt ist, fuhr mit 71,6 Prozent der Stimmen das schlechteste Ergebnis unter den CSU-Vizes ein.



Am Samstag, dem zweiten und letzten Tag des Parteitags, will die CSU eine Parteireform beschließen. Ziel ist, die Partei moderner, jünger, weiblicher aufzustellen und zur führenden Digitalpartei in Deutschland zu machen.