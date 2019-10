Die Landtagswahl in Thüringen war für viele ein Schock. SPD, CDU, Grüne und FDP zusammen haben keine Mehrheit mehr. In der CDU beginnt ein Führungsstreit auch um die Frage: Wer wird der nächste Kanzlerkandidat? Warum es an Führungspersonen fehlt, die Orientierung und Gemeinsinn stiften könnten, beschreibt der Publizist und Autor Nils Heisterhagen.



Nach dem Wahlabend in Thüringen wachsen in Politik und Medien die Sorgen, Orientierungslosigkeit macht sich breit. Und das völlig zu Recht. Denn im Land kippt gerade das Vertrauen, dass wir die emotional-irrationale Dramatik politischer Debatten wieder gedämpft bekommen können. Es kippt die Zuversicht, dass wir uns noch über Lager hinweg einigen können, über welche Realität wir eigentlich reden und was die zentralen ökonomischen und kulturellen Herausforderungen für unser Land sind. Was zurzeit kippt, ist der Glauben an die Reformfähigkeit der politischen Mitte.

Momentan erleben wir nur noch eine Fiktion von Stabilität. Das ist noch kein Grund, gegen die große Koalition zu schimpfen und nur noch ihr Ende zu ersehnen. Mit einem Jamaika-Bündnis würde es auch nicht unbedingt besser. Und nach der nächsten Bundestagswahl darf man angesichts der inneren Zerrissenheit der CDU und der ängstlichen Unschärfe der Grünen von einer schwarz-grünen Koalition auch nichts erwarten – da würden auch nur zwei Akteure ohne vereinendes Narrativ zusammengepresst.



Nils Heisterhagen Nils Heisterhagen ist Publizist und Sozialdemokrat. Zuletzt sind von ihm im Karl Dietz Verlag erschienen: "Das Streben nach Freiheit" und "Die liberale Illusion". zur Autorenseite

Was fehlt, ist das Bewusstsein dafür, dass wir mit zaghafter Fehlervermeidung und technokratischem Klein-Klein den anstehenden Großtransformationen nicht mehr beikommen werden. Es fehlt das Bewusstsein, dass die politische Mitte deshalb so unattraktiv ist, weil sie ihren Ehrgeiz für Reformen verloren hat.



"Auch Demokratie braucht Führung"

Der Spiegelstrichpragmatismus der Ära Merkel hat die deutsche Politik in eine tiefgreifende Krise geführt: Im Parlament und den parteiinternen Diskursen ist eine gesunde rational-emotionale Debattenkultur verloren gegangen, während die Debatte da draußen, in den sozialen Netzwerken und teils in zügig formulierten Onlinekommentaren, immer emotionaler und immer weniger rational wird. Ein zunehmend verkopfter politischer Bürokratiekomplex, der auf maximale Fehlervermeidung ausgelegt ist, steht so immer mehr im Kontrast zu einer wütenden Diskurswelt, in der es keine Kontrollinstanzen, keine Gatekeeper, keine Schiedsrichter, keine Anstandsregeln, keine Kataloge für kluges politisches Debattieren mehr gibt, in der subjektive Bewertungen, Legitimationen und Selbstermächtigungen die Überhand haben. Beide Welten entfernen sich immer mehr voneinander. Kaum einem Politiker gelingt es, sich nach draußen in diese neue Debattenwelt zu wagen – und in ihr bestehen zu können. Dabei braucht es genau solche Brückenbauer jetzt.



Dem Land fehlt Debatte, Orientierung und Ordnung – eigentlich Tugenden der demokratischen Mitte. Würde sie sich nur insofern zusammentun, als Antworten auf die vielen offenen Fragen der Gegenwart leidenschaftlich debattierend gesucht werden, würde die demokratische Mitte Zuspruch zurückbekommen. Doch Deutschland hat aktuell keine gute Führung. Führung meint hier: Orientierungsgeber. Politiker sind zu leise und sprachlos geworden, und ja: Einige haben nicht das intellektuelle Rüstzeug, um so ein Orientierungsgeber sein zu können. Ganze Parteien geraten auf diese Weise in politische Apathie.



Die CDU hat außer der schwarzen Null nichts mehr

In der SPD sind die Versuche gescheitert, die eigenen Formelkompromisse aufzubrechen. Stattdessen schweigt sie zu den schmerzhaften Themen. Über Integration und Migration will in der SPD keiner von der Parteispitze mehr wirklich reden. Über Wirtschaft kann kaum noch einer reden. Und über Soziales wird nur noch metatheoretisch geschwafelt, anstatt klarzumachen, welche Sozialpolitik es denn sein soll.

Die CDU wiederum hat außer der schwarzen Null eigentlich nichts mehr, wofür sie steht, und sie verspürt anscheinend auch kein Verlangen, programmatisch wieder erkennbarer zu sein. Und die Grünen sind zwar eine Projektionsfläche, mutige Reformen über das Umweltministerium hinaus sind von ihnen aber nicht zu erwarten.