Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) sieht angeschlagen aus in diesen Tagen, abgekämpft. Das ist ungewöhnlich für ihn, den früheren Staatsanwalt, den man als harten Verteidiger des Rechtstaats kennt, immer mit Einstecktuch und gutem Anzug, immer bemerkenswert gelassen.

Aber dies sind eben ungewöhnliche Zeiten.

Stahlknecht steht unter Druck: Nach dem Angriff des Rechtsextremisten Stephan B. auf die jüdische Synagoge zu Halle und nach dem Tod zweier Passanten muss er sich Fragen stellen lassen. Die eine: Handelte die Polizei von Halle, alles in allem, angemessen – und wie kann es sein, dass der Täter sich einen Schusswechsel mit der Polizei lieferte, danach aber für eine gute Stunde aus dem Visier der Beamten verschwinden konnte?

Die andere Frage lautet: Wie ist zu rechtfertigen, dass die Synagoge während des Jom-Kippur-Gottesdienstes nicht bewacht war?

Aus Erkenntnissen des Innenausschusses von Sachsen-Anhalt am Montag und dem, was Stahlknecht inzwischen öffentlich vorgetragen hat, lässt sich — auch in Verbindung mit dem Video, auf dem Stephan B. seine Tat selbst dokumentierte — inzwischen ein detaillierter Ablauf des Einsatzes rekonstruieren.

Um 12.03 Uhr geht der Notruf ein

Demnach sitzt Stephan B. am Mittwoch, dem 9. Oktober, bereits gegen 11.54 Uhr im Hallenser Paulusviertel vor der Synagoge in seinem Auto, um seinen Livestream einzurichten. Acht Minuten später, um 12.02 Uhr, wirft er einen selbstgebauten Sprengsatz über die Friedhofsmauer, nachdem er zuvor schon mit seinen selbstgebauten Waffen erfolglos auf das Tor des Gotteshauses geschossen hatte.

Um 12.03 Uhr, so bestätigt es auch Stahlknecht, geht der Notruf des Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde unter der Nummer 112 ein. Das ist relevant, weil die 112 die Nummer der Rettungsleitstelle ist, vor allem für Feuerwehr- und Rettungswageneinsätze gedacht. Um 12.04 Uhr übermittelt die Rettungsleitstelle alle Details des Notrufs telefonisch weiter zur Polizeiinspektion Halle.

Zu diesem Zeitpunkt hat Stephan B. wohl bereits seine tödlichen Schüsse auf die Passantin Jana L. abgegeben, die ihn vor der Synagoge mit seinen Sprengsätzen hatte hantieren sehen. Um 12.11 Uhr, acht Minuten nach dem Anruf der Jüdischen Gemeinde bei der 112 und sieben Minuten nach Weiterleitung dieses Notrufs an die Polizei, kommt der erste Streifenwagen an der Synagoge an. So erklärt es das Innenministerium Sachsen-Anhalts.

Zu diesem Zeitpunkt ist Stephan B. allerdings schon weitergefahren, in Richtung Ludwig-Wucherer-Straße, zum Dönerimbiss.

Warum verliert die Polizei den Attentäter am Dönerimbiss aus dem Blick?

Stahlknecht sagte auf einer Pressekonferenz: Auf dem Tätervideo sei erkennbar, dass sich Stephan B. insgesamt nur für etwa sieben Minuten an der Synagoge aufgehalten habe. Im Innenausschuss des Landtags soll zudem deutlich geworden sein, dass unmittelbar nach Eintreffen des ersten Streifenwagens an der Synagoge um 12.11 Uhr ein zweiter Streifenwagen aus einer anderen Richtung anfuhr.

Dieser Streifenwagen sei, nachdem nun Schüsse aus Richtung des Dönerimbisses zu hören gewesen seien, unmittelbar dorthin abgedreht; der zuerst eingetroffene Streifenwagen blieb weiter vor der Synagoge. Nahe dem Dönerimbiss lieferten sich die Beamten des zweiten Streifenwagens einen Schusswechsel mit Stephan B., um dessen Flucht zu verhindern. Sie verletzten ihn am Hals. Auch ihr Streifenwagen wurde beschädigt.

Stephan B. gelang es trotzdem, noch einmal in Richtung Synagoge zu fahren – obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits ein Reifen seines Fluchtfahrzeugs zerschossen war. Die Beamten am Dönerimbiss verloren ihn aus dem Blick. Ungeklärt ist derzeit noch, warum das geschah. Womöglich waren sie noch dabei, den Tatort zu sichern. Weil inzwischen Einsatzkräfte aus allen Richtungen das Paulusviertel anfuhren, konnten sie wohl davon ausgehen, dass Stephan B. nicht unbeobachtet weiterkommen würde.

Als Stephan B. noch einmal durchs Paulusviertel rast, um hinaus aus der Stadt in Richtung Autobahn zu fliehen, fährt er tatsächlich auch ein zweites Mal an der Synagoge vorbei. Die Beamten dort, die sich gerade ihre Schutzausrüstung anlegen, sehen allerdings davon ab, auf ihn zu schießen – die Fahrzeugbeschreibung, ein silberfarbener VW, ist zwar inzwischen an alle Einheiten gemeldet. Einfach das Feuer auf den nächstbesten silberfarbenen VW zu eröffnen oder gar dem Auto schnell hinterherzufahren erscheint ihnen aber offenbar zu riskant. Noch ist auch nicht sicher, ob sie wussten, dass es sich um sein Auto handelte.