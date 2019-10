Sechs Jahre alt war er, als Hitler an die Macht kam, er habe nichts anderes gekannt und dies für eine natürliche Ordnung gehalten. Manches, was aus der Jugendbewegung übernommen wurde, imponierte ihm zudem. Aber in die SS wollte Erhard Eppler nicht, gerüchteweise gehört hatte er vom Mord an den Juden. Lieber bewarb er sich als Offiziersanwärter in der Wehrmacht, damals gerade 16 Jahre alt. Zwei Jahre lange musste er tatsächlich noch als Soldat – und Mitglied der NSDAP – bei der Flak Dienst leisten.

Erhard Eppler hat sich nicht geniert, aus seinem Leben als junger Mann zu berichten, er beschönigte auch nicht, auf einen Sieg gehofft zu haben. Er war einer von 19 Millionen Soldaten, wie Helmut Schmidt, als dessen Kontrahent er später so lange galt.

Als ich ihn Ende 1969 in Bonn kennenlernte, holte ihn gerade Willy Brandt als Entwicklungshilfeminister in sein sozialliberales Kabinett. Zwei Jahre saß der ehemalige Studienrat aus Heilbronn, 1926 in Ulm geboren, Sozialdemokrat, bereits in dieser Funktion in der Regierung der großen Koalition unter Kurt Georg Kiesinger.

Er war kein klassischer Machtpolitiker

Willy Brandt war ein Minderheitsdeutscher insofern, als dass der neue Kanzler Hitler aus dem norwegischen Exil heraus erlebt hatte. Die Lebensläufe seiner Minister dagegen, Mehrheitsdeutsche in der Regel, betrachtete man nicht unter der Lupe, niemand machte ihnen einen Vorwurf, als Soldaten Hitler gedient zu haben. Das galt auch für Eppler. Zudem wusste man, dass er sich bis dahin mit dem machtbewussten und rundum kompetenten Fraktionschef Helmut Schmidt bestens verstanden hatte. Schmidt hielt die Westrepublik für "fertig", und die große Koalition hätte er am liebsten auf ewig verlängert.

Anders Erhard Eppler: Er galt nicht als Linker, er war es auch nicht, aber sein Name verband sich mit Aufbruch. Er betrachtete den Machtwechsel 1969 als Neuanfang, man spürte es. Je näher ich ihn kennenlernte im Laufe der Jahre, umso klarer wurde auch, weshalb: Nicht nur bei diesem Neustart mit dem Exilanten im Kanzleramt, bei vielen weiteren Anfängen, Metamorphosen, Suchbewegungen der Republik war Eppler vorne dabei. Im Rückblick erkennt man erst recht: Immer, wenn es um Schlüsselfragen ging, war seine Stimme zu hören.



Er war kein klassischer Machtpolitiker, Helmut Schmidt warf ihm denn auch einmal nach, der sozialdemokratische Parteifreund aus Baden-Württemberg habe "noch nie Wahlen gewonnen". Aber begriffen hatte Eppler den eigentümlichen Modus der Bundesrepublik, die nicht 1949 eine Stunde Null erlebte, sondern sich stattdessen vielfach häutete, oft verwarf und wieder anfing, und dabei konnte jemand wie er Einfluss ausüben, ohne über institutionelle Macht zu verfügen.

Sagen wir so: Durch die Brille der Exekutivpolitik betrachtet, galt einer wie er oft als Außenseiter. Soft politics, sollte das später heißen. Aber in der Diskurswelt, in welcher der richtige Weg erstritten wurde, genoss er gerade deshalb Anerkennung. Und so erlebte ich ihn als junger Journalist. So viel war bekannt: Gemeinsam mit Gustav Heinemann hatte Eppler sich 1952 in der Gesamtdeutschen Volkspartei (GVP) für die Wiedervereinigung stark gemacht, aber schon vier Jahre später wechselten sie zu den Sozialdemokraten über. Adenauers Politik sei festgefahren und verfolge nicht wirklich die Nation als Ziel, urteilten sie – und drängten auf einen neuen Ansatz der Politik gegenüber Ostberlin.



Helmut Schmidt hielt er für zu autoritär

Dass ausgerechnet einer, der die Einheit der Nation zum Ausgangspunkt seines politischen Engagements machte, nun die Dritte Welt entdeckte, zeigte schon wie er tickte: Die Republik wirkte bieder und provinziell, sehnlichst wünschte man ihr, dass sie diese Fesseln sprenge. Für ihn war das einer dieser Anfänge, bei denen er mitmischte. Und Eppler meinte es ernst. Anfangs war seine Partei zwar noch nicht in ein Brandt- und ein Schmidt-Lager zerfallen. So übernahm Schmidt als Kanzler 1974 nach dem Rücktritt Brandts zunächst auch den respektierten Entwicklungsminister in sein Kabinett. Aber rasch kam es zum Eklat, Eppler schied schon nach wenigen Monaten zornbebend aus: Er fühlte sich um das Versprechen betrogen, dass sein Etat aufgestockt werde, der neue Kanzler berief sich hingegen auf Sparzwänge, denen alle sich beugen müssten.



Dahinter aber steckte mehr: Eppler wünschte, dass die Politik andere Prioritäten setzt als bisher, die Ungleichgewichte zwischen dem Norden und dem Süden der Welt nahm er ernst. Zudem hielt er Schmidt für zu autoritär. Von Politik hatte er einen anderen Begriff. Er war unversehens zum Brandtianer mutiert, bekannte er später.