Auch am Dienstag gehen in Berlin und in vielen anderen Metropolen auf der Welt die Proteste der Gruppe Extinction Rebellion weiter. In Berlin hat die Polizei am Morgen mit der Räumung des Potsdamer Platzes begonnen. Die Demonstrantinnen und Demonstranten seien aufgefordert worden, die Straße, auf der sie die ganze Nacht campiert und eine Straßenblockade aufgebaut hatten, zu verlassen. Die Polizei twitterte, die meisten Aktivistinnen und Aktivisten kämen der Aufforderung nach. Die Einsatzkräfte bedankten sich dafür.

Der Tagesspiegel berichtet, gut 20 Menschen hätten sich spontan auf die Kreuzung gesetzt. Manche harrten aus, bis ihre Personalien aufgenommen worden seien. Die Polizei teilte auf Twitter mit, sie identifiziere die Demonstrantinnen und Demonstranten und erteile ihnen einen Platzverweis. Auch Extinction Rebellion bestätigte, dass die seit Montag andauernden Blockade der Kreuzung im Zentrum der Hauptstadt geräumt werde. Feuerwehrleute seien eingetroffen, um die Lock-ons zu lösen, mit denen sich die Aktivisten angekettet hätten. Auch die Besetzung der Straße an der Siegessäule geht weiter, dort hatten in der Nacht mehrere Demonstrierende campiert.

Bereits in der Nacht hatten die Sicherheitskräfte versucht, den Potsdamer Platz zu räumen. Hier waren etwa 150 Menschen, die weiterhin die Kreuzung besetzt hielten. Irgendwann brachen die Sicherheitskräfte die Räumung ab. Über die Gründe äußerte sich die Berliner Polizei nicht weiter. Wie die Polizei mitteilte, seien zuvor jedoch auch einzelne Personen weggetragen worden, andere hätten die Beamtinnen und Beamte von der Straße geschoben. Zudem sei das Abspielen von Musik untersagt worden.

In Australien gab es auch am zweiten Tag neue Festnahmen

Extinction Rebellion will mit Aktionen sogenannten zivilen Ungehorsams den Druck auf Regierungen erhöhen, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Auch in mehreren anderen Ländern gingen die Anhängerinnen und Anhänger der Bewegung auf die Straße. Menschen blockierten dabei Straßenkreuzungen und wichtige Verkehrsknotenpunkte, unter anderem in Amsterdam, London, Madrid, New York, Sydney und Wellington. In London wurden mehr als 130 Menschen festgenommen, auch in den Niederlanden, in Australien und Neuseeland gab es Festnahmen. Im australischen Brisbane etwa ketteten sich Teilnehmende an Kreuzungen fest. Ein Demonstrant, der an einem Gurt unter einer Brücke hing, wurde in Gewahrsam genommen. Mehr als 100 Protestierende demonstrierten als Bienen verkleidet in einem Park in Sydney, um auf die Bedrohung für Insekten aufmerksam zu machen. Angekündigt sind für die kommenden beiden Wochen Aktionen in gut 60 Städten. Auch in Berlin soll es weitere Aktionen geben – welche, soll spontan bekannt gegeben werden.

Extinction Rebellion (auf Deutsch etwa: Rebellion gegen das Aussterben) kommt ursprünglich aus Großbritannien.