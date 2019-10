Die FDP hat eine neue Glückszahl: die Fünf. Fünf Stimmen waren es, die über den Wiedereinzug der Partei in den Thüringer Landtag entschieden haben. Nur ganz knapp schaffte sie am späten Sonntagabend die Rückkehr ins Parlament: 5,0005 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf die Liberalen. "Jede Stimme zählt. Nie war dieser Satz weiser denn heute", kommentierte am Montag ein zufriedener Parteichef Christian Lindner den Wahlausgang. Die fünf neuen FDP-Abgeordneten in Thüringen verschaffen der Partei neue Relevanz, schließlich werden sie eine wichtige Rolle bei der Mehrheitsfindung für eine neue Landesregierung spielen.



So ist dieser Wahlabend nicht nur ein Erfolg für die FDP in Thüringen, die dort zuvor in der außerparlamentarischen Opposition saß und ihr Wahlergebnis von 2,5 Prozent von 2014 verdoppeln konnte. Sondern er dürfte auch in Berlin die Stimmung von Lindner und seiner ostdeutschen Generalsekretärin Linda Teuteberg aufhellen. Denn bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg war die magische Fünf nicht erreicht worden, dort sitzt die FDP weiter nicht im Landtag.



Und während die Grünen und die AfD in Umfragen zuletzt immer mehr zulegten, weil sie von der Klimadebatte und der Schwäche der großen Volksparteien profitieren konnten, verharrt die FDP deutschlandweit in Umfragen bei sieben bis acht Prozent. Es ist eine Lage, für die in der Partei Lindner und zunehmend auch Teuteberg mit verantwortlich gemacht werden. Sie sei zu wenig krawallig, zu unsichtbar und zu still, lautet der Vorwurf. Sie müsse bissfreudiger werden, meint das FDP-Vorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Und Vizefraktionschef Michael Theurer sagt über den Parteichef, dieser müsse noch torgefährlich werden – also trotz Oppositionsrolle Erfolge erzielen.

Im Bundestag in Berlin lief es zuletzt nicht wirklich gut. Die fleißige Oppositionsarbeit der FDP drang kaum durch: Wenige der 1.399 Anfragen, 270 Anträge und 21 Gesetzentwürfe, die Lindner als Halbzeitbilanz der Legislatur präsentierte, sorgten wirklich für Wirbel. Zuletzt schien die FDP schon fast verzweifelt um Aufmerksamkeit zu kämpfen, etwa mit einem umstrittenen Video, in dem Graffiti von Nazis und Linken orthografisch verbessert wurden. Die Botschaft lautete, gegen Extremismus helfe vor allem Bildung. Die Reaktionen im Netz reichten von Spott und Ungläubigkeit bis hin zu Beschimpfungen.

Linkes Bündnis ausgeschlossen

Nun hat also der Spitzenkandidat aus Thüringen, Thomas Kemmerich, der schon rein optisch durch seine hünenhafte Erscheinung, seine Glatze, Cowboystiefel und sonoren Bass auffällt, den darbenden Liberalen zu neuem Aufwind verholfen. Im Wahlkampf hatte er mit einem Funktionsargument für sich geworben: Wer die Liberalen wähle, könne Rot-Rot-Grün in dem Bundesland beenden und damit einem Bündnis der Mitte – bestehend aus CDU, SPD, Grünen und FDP – die Landesführung ermöglichen. Ungewöhnlich war das schon, wenn man bedenkt, dass sowohl Lindner zur Bundestagswahl 2017 als auch vor zehn Jahren Guido Westerwelle in seiner Funktion als Parteichef unisono sagten, dass die FDP sich nicht zum "nützlichen Idioten" für Mehrheiten machen lasse. Aber die Zeiten haben sich offenbar geändert und nach dem Wahlabend ist noch mal alles anders, denn die von Kemmerich angestrebte Simbabwe-Koalition hat keine Mehrheit.

Wegen der starken AfD und der Schwäche fast aller etablierten Parteien ist eine Regierungsbildung nur möglich, wenn Union oder FDP mit den Linken kooperieren – also entweder eine Koalition eingehen oder aber eine Minderheitsregierung dulden. "Wir werden mit Herrn Ramelow nicht über ein Bündnis reden", sagt Kemmerich. Aufgabe sei es, die Probleme des Landes zu lösen, wie beispielsweise den häufigen Schulausfall und nicht den "Populisten von links und rechts" noch mehr Zulauf zu verschaffen: "Nicht alles, was arithmetisch möglich ist, ist auch sinnvoll", bürstete er Fragen nach einem Regierungsbündnis mit der Linken von Bodo Ramelow deutlich ab.



Am Tag nach der Wahl, vor der Bundespressekonferenz, argumentiert Kemmerich mit Inhalten. Er wolle als Fraktionsvorsitzender im Landtag im Bereich Bildung und beim Aufbau der Infrastruktur Erfolge erzielen und "das Sicherheitsgefühl der Menschen stärken". Parteichef Lindner bringt ein Szenario ins Spiel, wie es die FDP jetzt schon auf Bundesebene für sich in Anspruch nimmt. Er nennt das konstruktive Opposition: Beobachten, was die Regierung macht, die Arbeit bewerten und gucken, wo man zustimmen kann, ohne von den eigenen Inhalten abzuweichen. Das könnte eine Brücke für eine Minderheitsregierung sein.



Egal wie die FDP sich positioniert: Im Osten hat sie es traditionell schwer, denn sie kann dort nicht auf ihr klassisches Wählerklientel eines gewachsenen mittelständischen Milieus bauen. Und auch die AfD wird von manchen als Konkurrenz für die FDP angesehen. Die Liberalen fordern mehr Härte des Rechtsstaats in der Frage der Migration und beim europäischen Grenzschutz sowie konsequente Abschiebungen. Er halte nichts von dem Plan von Innenminister Horst Seehofer, jedem vierten Flüchtling auf See eine sichere Passage nach Deutschland anzubieten, sagte Kemmerich im Wahlkampf. Gegen das Label einer "AfD light", das ihm manch einer dafür zuspricht, wehrt er sich aber entschieden: Während die AfD völkisch und autokratisch sei, wolle er für eine optimistische und das Individuum betonende Politik einstehen.

Thüringen sei eine gute Ausgangsbasis, um in anderen Ländern wieder stärker in die Landtage einzuziehen, sagte Parteichef Lindner noch. Was für die Länder gut ist, stärkt auch die Partei im Bund. Und damit ihn.