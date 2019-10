Viele Unionspolitiker sehen die Zusage von Bundesinnenminister Horst Seehofer zur Aufnahme von Flüchtlingen positiv, formulieren aber zugleich Vorbehalte. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, warnt sogar ganz konkret davor, Flüchtlinge ohne Klärung ihrer Asylchancen nach Mitteleuropa zu holen. Es könne auf Dauer "nicht zielführend sein, Menschen, die an den Küsten ankommen, durch Europa zu fahren, bis dann irgendwann festgestellt wird, ob ein Schutzgrund besteht", sagte er der Welt und begründete, das habe negative Nebenwirkungen: "Wenn man Griechenland oder Italien ganz offiziell sagt: 'Ihr seid nur für einen kleinen Teil der zu euch kommenden Migranten zuständig', erhöht das den Anreiz für diese Staaten, den Grenzschutz schleifen zu lassen und durchzuwinken."



Seehofers Ankündigung, Deutschland könne künftig jeden vierten geretteten Bootsmigranten von der zentralen Mittelmeerroute aufnehmen – vorausgesetzt, genügend andere EU-Staaten machen mit –, hatte in den eigenen Reihen wie bei FDP und AfD für Unmut gesorgt. Auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) äußerte die Frage, welches Signal man sende, wenn man pauschal 25 Prozent der geretteten Flüchtlinge aufnehmen wolle. Schleuserorganisationen dürften nicht ermutigt werden.



Betrachtet man allerdings das Verhältnis der Einwohnerzahlen der EU-Staaten, ist Seehofers 25-Prozent-Plan nicht so weit weg von einer daran ausgerichteten Quote: Deutschland hat ein Fünftel der EU-Einwohner.



Derzeit wird das System der Aufnahme von Flüchtlingen nicht konsequent umgesetzt. Gemäß einer europäischen Übereinkunft müssten die Länder, in denen ein Flüchtling europäischen Boden betritt, das geäußerte Schutzbegehren prüfen und ein mögliches Asylverfahren durchführen. Danach können die Länder den Flüchtlingen die Weiterreise gestatten.



Bemühungen, die Migranten gerecht auf die Staaten der EU aufzuteilen, scheiterten am Widerstand osteuropäischer Staaten. Ungarn etwa praktiziert eine sehr restriktive Flüchtlingspolitik und verweist darauf, dass es bereits viele Migranten aufgenommen habe – schon im Jahr 2014 gab es dort 4,2 Migranten pro 1.000 Einwohner, weit mehr als in Deutschland. Nur ein Bruchteil der Anträge war allerdings erfolgreich.



Lager auf Lesbos überfüllt

Unionsfraktionsvize Frei sagte weiter, eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems müsse die rechtliche Klarheit schaffen, "dass Deutschland an seinen Grenzen zurückweisen kann". Er verlangte, Ziel der Politik müsse "eine Rückführung der Anträge auf eine Größenordnung sein, wie wir sie vor der Migrationskrise hatten". Zwischen 2004 und 2011 kamen im Durchschnitt 50.000 Asylbewerber jährlich. Ein Richtwert von höchstens 50.000 bis 75.000 Asylbewerbern pro Jahr wäre gesellschaftlich verkraftbar. Seehofer hat in der Koalitionskrise innerhalb der Bundesregierung eine Obergrenze durchgesetzt.



Die Zahl der Flüchtlinge stellt die Ankunftsstaaten immer wieder vor Probleme: In Griechenland ließen die Behörden jetzt Hunderte Migranten aus einem überfüllten Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos aufs Festland bringen. Eine Fähre mit etwa 570 Menschen an Bord, darunter insbesondere Familien, alleinstehende Frauen mit Kindern und unbegleitete Minderjährige, verließ Lesbos offiziellen Angaben zufolge am Sonntag Richtung Athen. Die Menschen sollten demnach in ein Flüchtlingslager nahe der nördlichen Stadt Thessaloniki kommen. Das überfüllte Lager Moria auf Lesbos ist für 3.000 Menschen ausgelegt, es leben aber derzeit etwa 13.000 Menschen dort.



Am Dienstag wollen sich die EU-Innenminister mit dem Thema Migration befassen. Dann dürfte sich entscheiden, wie viele EU-Staaten sich dem Verteilmechanismus anschließen, auf den sich Deutschland, Frankreich sowie die Hauptankunftsländer Italien und Malta im September geeinigt haben. Er sieht feste Aufnahmequoten einzelner EU-Staaten für aus Seenot gerettete Migranten vor. Wer wo seinen Asylantrag stellen darf, soll binnen vier Wochen geklärt sein. Allerdings geht es bei der Vereinbarung nur um Menschen auf der zentralen Mittelmeerroute – dem Seegebiet zwischen Nordafrika, Malta und Italien.



25 Prozent als Richtwert?

Weitere Fraktionskollegen äußerten sich zu Seehofers Plänen, teils auch kritisch. Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster sagte der Rheinischen Post, es sei schade, dass Seehofer vorher niemanden über seine Pläne informiert habe. "Denn tatsächlich verdient seine Initiative alle Unterstützung." Sie könne der Einstieg in die lange ersehnte Lösung einer europäischen Flüchtlingsverteilung sein, vielleicht sogar der Anlass für neue Verhandlungen zu einem europäischen Asylsystem.



Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), verteidigte Seehofer und dessen Forderung nach einem "fairen Verteilregime für Flüchtlinge in der EU". Er schränkte allerdings ein: "Deutschland repräsentiert nur etwa ein Fünftel der Einwohner der EU. Diese Größenordnung sollte auch Richtschnur für die Vereinbarung der EU-Staaten zur Verteilung von Flüchtlingen sein."



CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer pflichtete allen bei und verwies darauf, dass Seehofer und Brinkhaus beide eine europäische Lösung favorisierten und die gemeinsame Sicherung der europäischen Außengrenzen. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, fordert unterdessen von der Bundesregierung, die Pläne von Seehofer zur Aufnahme von 25 Prozent der Bootsflüchtlinge zur deutschen Richtgröße für einen generellen Verteilmechanismus für Flüchtlinge in Europa zu machen. "Die 25 Prozent entsprechen ungefähr dem deutschen Anteil an einer fairen Verteilquote innerhalb Europas und sind deswegen eine gute Grundlage", sagte sie der Rheinischen Post.