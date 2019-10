Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat den Anschlag in Halle als "Schande für unser ganzes Land" bezeichnet. Die Bedrohungslage in Deutschland durch Antisemitismus und Rechtsextremismus sei sehr hoch, ebenso die Gewaltbereitschaft und die Waffenaffinität. Neben neben Islamismus sei diese Bedrohung "die zentrale Herausforderung für unser Land".



"Wir müssen vor allem die Hassparolen angehen, und das, was im Internet abläuft", sagte Seehofer. Hass sei immer ein Vorläufer für tatsächliche Gewalt. Seehofer bezog sich auf auf den Mord an Walter Lübcke. Er habe noch nie erlebt, dass nach einem Mord über so lange Zeit ununterbrochen und mit erheblicher Zahl "ein Opfer verhöhnt wird und der Täter hofiert und gelobt wird".



Deutschland müsse stärker reagieren als in der Vergangenheit. Außerdem müssten Synagogen und andere jüdische Einrichtungen besser geschützt werden. "Und das geschieht ab sofort." Deutschland habe gegenüber der ganzen Welt einen Schwur abgegeben: "Nie wieder".



"Gerade in solchen Stunden fühlen wir uns sehr verpflichtet", sagte der Innenminister. Seehofer wandte sich an Josef Schuster, den Präsident des Zentralrats der Juden: "Diese Bundesregierung wird alles tun, dass die Juden in unserem Lande ohne Angst leben können." All den Dingen, die in diesen Stunden besprochen würden, müssten nun auch Taten folgen.



Konsequenzen müssten sein, die Sicherheitsmaßnahmen in Deutschland zu verstärken, aber auch in der Bildung Grundlagen zu legen. Das bedeute zum Beispiel, über die Geschichte des Judentums und den Holocaust zu informieren.