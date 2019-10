Der Bundestag berät am heutigen Freitag in erster Lesung über die Einführung einer verpflichtenden Masernimpfung in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kitas und Schulen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warb zuvor erneut für eine solche Impfpflicht. Sie sei notwendig, da die Erfahrungen zeigten, dass "allein das Aufklären und Informieren nicht ausreicht", sagte Spahn im ARD-Morgenmagazin. "Im Jahr 2019 sollte kein Kind und kein Erwachsener mehr an Masern erkranken müssen." Die Masernimpfung sei erprobt, Masernerkrankungen seien dadurch leicht zu vermeiden. Impfungen, so Spahn, seien "eine der größten Errungenschaften der Menschheit".

Spahn möchte eine Impfpflicht zum März 2020 einführen, die für Kindertagesstätten, Schulen, andere Gemeinschaftseinrichtungen sowie bei der Tagespflege und in Flüchtlingsunterkünften gelten soll. Den Plänen zufolge müssen auch Lehrer, Kitapersonal und Ärzte einen ausreichenden Impfschutz vorweisen. Kitas und Schulen dürften dann keine Kinder ohne Impfschutz mehr aufnehmen, andernfalls drohten Bußgelder von bis zu 2.500 Euro. Kritiker einer Impfpflicht führen unter anderem das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit an.



Kinderärzte sind für Impfpflicht

Parallel zu der von ihm geforderten Impfpflicht müsse auch die Aufklärungsarbeit verstärkt werden, sagte Spahn – etwa mithilfe eines digitalen Impfpasses, durch Kampagnen in den sozialen Medien und digitalen Impferinnerungen. Gerade letztere seien von Bedeutung, da etwa bei Masern die zweite notwendige Impfung häufig schlicht vergessen werde.

Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Thomas Fischbach sprach sich ebenfalls für die Impfpflicht aus. "Das ist ein ganz wichtiges Werkzeug, um die Masern endlich auszurotten", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Fischbach forderte den Gesetzgeber auf, auch Impfungen gegen andere Krankheiten vorzuschreiben: "Das Problem hört bei Masern nicht auf. Eine Impfpflicht für andere ansteckende Krankheiten wie Keuchhusten würde helfen, gerade die kleinsten Kinder zu schützen. Die Franzosen machen es vor, und das zeigt Wirkung."