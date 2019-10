Äthiopien, Ruanda, Kongo und Nigeria – man kann schon fragen, was ein deutscher Gesundheitsminister eigentlich genau 5.000 Kilometer von Berlin entfernt verloren hat. Aber spätestens am Tag der Deutschen Einheit ließ Jens Spahn keinen Zweifel mehr daran, wozu seine Afrikareise auch dienen sollte.



Für diesen Tag hatte er sich nämlich Ruanda ausgesucht – weil es vor 25 Jahren Schauplatz des Völkermords der Hutu an den Tutsi war, weil die Gesellschaft danach trotzdem leidlich zusammen fand, und weil das alles ein Echo in Deutschland hat. Spahn, den in seiner Heimat viele für einigermaßen unberührbar und selbstzentriert halten, ließ sich am Nachmittag durch das Genozid-Museum in der ruandischen Hauptstadt Kigali führen, das die ideologischen Anfänge des Völkermords in der Herrschaft deutscher und belgischer Kolonialherren sucht, die das Volk überhaupt erst in Hutu und Tutsi spalteten. Er ließ sich die Hetzartikel zeigen, mit denen alles anfing, die Macheten, mit denen Leute auf ihre Nachbarn losgegangen waren, Fotos getöteter Kinder und deren Vorlieben, als sie noch lebten ("machte gern Grimassen").

Am Abend nach all dem trat Spahn, mit Redemanuskript und etwas belegter Stimme, vor Hunderte geladener Gäste in einem Zelt in der Residenz des Deutschen Botschafters. Ein Schauer sei ihm über den Rücken gelaufen, als die Mauer endlich gefallen war, obwohl nicht ein Schuss fiel. "Darauf können wir stolz sein", so Spahn. Aber niemand solle vergessen, dass die vier Jahrzehnte deutscher Teilung ihre Ursache in der Zeit zwischen 1933 und 1945 hätten, und in einem Völkermord an den europäischen Juden. "Das 'Nie Wieder' ist unser Leitmotiv."

Botschaften, die über das Gesundheitsministerium hinausgehen

Von der Berliner Mauer über Auschwitz zu den Hügeln von Ruanda – Spahn ließ keinen Zweifel daran, dass es ihm rundum ernst ist. Für CDU-Politiker sind all diese Verbindungen – deutsche Teilung und Mord an den Juden, Kigali und Berlin – noch gar nicht so lange eine Selbstverständlichkeit. Ein "weltoffener Patriotismus" – das ist es, was Spahn sich für Deutschland wünscht. Und spätestens da war der eigentliche Sinn der Reise des Gesundheitsministers enthüllt: Hier spricht, in aller geläuterten Ernsthaftigkeit, ein möglicher künftiger deutscher Kanzler.

Bis dahin, zum Beispiel auf dem Hinflug in die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba, hatte er die Frage danach, was eigentlich ein Gesundheitsminister in Afrika verloren hat, lächelnd abgetan. "Eine gute Gesundheitsversorgung mindert den Migrationsdruck" – das war, knapp gesagt, bis dahin die Legitimation gewesen.



Gespräche mit afrikanischen Gesundheitsministern, Besuche in Gesundheitszentren, in denen sich Nachbarländer über einzelne Ebola-Fälle und die Masern-Epidemie austauschen – auch darin lag eine Botschaft, die weit übers Gesundheitsministerium hinausgeht: Nicht alles, was Menschen aus Afrika in die Flucht schlägt, kann in Europa gelöst werden. "Afrikanische Solidarität sollten wir nicht unterschätzen!", sagt Spahn, der auch ein wenig Geld im Koffer hatte. Eine Million Euro sagte er im Namen Deutschlands für ein Ebola-Frühwarnsystem zu. Es ist eine unmissverständliche Botschaft an das Publikum zu Hause: Afrika kann uns nicht egal sein (wie es der AfD egal ist). Seine Probleme sind zwar auch unsere. Aber sie können nicht in Europa gelöst werden.

Lange Zeit war Spahns Ambition nicht zu überhören. Parteifreunde fühlten sich von ihm zur Seite gemuskelt, das kam nicht gut an. Die Partei entschied sich für Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteichefin. Seither lässt Spahn Taten sprechen: Impfpflicht, Organspende, Pflegekräfte. "Der schafft was weg", hatte Merkel gesagt. Nun hat er auch noch historischen Ernst gewonnen – für AKK wird es schwer.