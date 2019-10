Auch wenn der Name Annegret Kramp-Karrenbauer in den entsprechenden Anträgen nicht vorkommen wird: Auf ihrem Deutschlandtag, der heute in Saarbrücken beginnt, stimmt die Junge Union (JU) über die CDU-Chefin ab. Wie die Bild am Sonntag zu berichten wusste, wollen gleich mehrere JU-Gliederungen den CDU-Kanzlerkandidaten zukünftig per Urwahl unter allen Parteimitgliedern bestimmen.



Das ist nichts anderes als ein Misstrauensvotum gegen Kramp-Karrenbauer. Denn normalerweise wäre sie als CDU-Chefin die natürliche Spitzenkandidatin – auch wenn es da natürlich schon Ausnahmen gab: Helmut Kohl ließ seinerzeit Franz Josef Strauß statt seiner die Bundestagswahl verlieren und Angela Merkel Edmund Stoiber. Aber es ist eben ein Unterschied, ob sich jemand in freier Entscheidung zur Wahl stellt oder ob die Frau, die als Parteichefin eigentlich natürliche Spitzenkandidatin ist, sich noch mal in einem Basisvotum behaupten muss.



Denn eine Urwahl wäre derzeit vor allem eine Einladung an potenzielle Gegenkandidaten. Und selbst ohne Gegner wäre es eine Möglichkeit, die Chefin unter Druck zu setzen: Wenn du nicht mit schlechtem Ergebnis beschädigt in die Kandidatur taumeln willst, dann musst du uns was geben!

Ziemiak als Generalsekretär hat AKK bisher wenig genutzt

Es ist unklar, ob die JU ihre Mutterpartei dazu drängen kann, wirklich eine Urwahl anzusetzen. Zwar spielt offenbar auch die rechtskonservative Werteunion mit dem Gedanken, auf dem CDU-Parteitag in Leipzig Ende November einen entsprechenden Antrag einzubringen – der dürfte aber abgelehnt werden. Zu groß ist der Widerstand der Parteiführung.



Die Sticheleien gegen Kramp-Karrenbauer sitzen dennoch. Die JU ist mächtig. Sie hat 105.000 Mitglieder – und damit mehr als zum Beispiel die Grünen. Ohne die JU, das sagen Leute von der Parteispitze ganz offen, wäre kein CDU-Wahlkampf möglich. Und so schaffte es der aktuelle JU-Vorstoß auch, der Partei eine tagelange Debatte zu bescheren, Meinungsführer aus allen Ecken der Partei meldeten sich, Spekulationen über mögliche besser geeignete Kanzlerkandidaten inklusive. Nach dem Fehlstart ins Amt, EU-Wahlschlappe und Rezo-Debakel, schafft Kramp-Karrenbauer es einfach nicht, ihre Partei zu beruhigen.

Die Junge Union war schon immer konservativer als die Mutterpartei. Und wenn sie sich in eine Kampagne verbeißt, dann immer wieder mit Erfolg: 2015 stimmte der CDU-Parteitag auf Druck der Jungen für eine deutliche Reduzierung der Flüchtlingszahlen. Gemeinsam mit der Mittelstandsvereinigung drängten sie die Partei schon mal zu einem Beschluss gegen die kalte Progression. Und mit einiger Ehrfurcht erzählt man sich noch heute in der CDU von dem Essener Parteitag 2016. Damals stimmten die Delegierten nach einer wütenden Rede von Jens Spahn einem JU-Antrag zu, der die doppelte Staatsbürgerschaft abschaffen sollte – ein Affront gegen die Bundeskanzlerin und damalige Parteichefin Angela Merkel, die sich nebenbei bis heute nicht genötigt sah, diesem Wunsch ihrer Partei zu entsprechen.

Die Urwahl-Forderung ist also einerseits das übliche Profilierungstamtam der jungen Rabauken. Aber die Bedingungen haben sich geändert: Über Jahre konnte sich die JU aufmandeln – ohne dabei in der Partei größeren Schaden anzurichten. Inzwischen aber ist die CDU-Führung nervös und fahrig, das betrifft längst nicht nur Kramp-Karrenbauer selbst. Querschüsse aus dem eigenen Nachwuchs bekommen in dieser Gemengelage plötzlich eine neue Wucht.

Kramp-Karrenbauer wird am Wochenende auf dem Deutschlandtag auftreten, das macht man als Parteichefin so. Er findet ja noch dazu in ihrer Heimat, dem Saarland, statt. Und wo es auf dem Deutschlandtag schon um eine Urwahl geht, trifft es sich, dass neben AKK auch all diejenigen auftreten werden, die gemeinhin als mögliche Alternativ-Kanzlerkandidaten ventiliert werden: Jens Spahn, Friedrich Merz, Armin Laschet und sogar Markus Söder. Merz, so ist zu hören, soll als Erster sprechen.

Die JU war nie die Stimme ihrer Generation

Die Junge Union teilt aus – unumstritten ist sie selbst in der eigenen Partei nicht. Kritik wird meist nur im Hintergrund geäußert, keiner will sich damit zitieren lassen. Doch es gibt manchen in der CDU-Führung, der findet, dass die Jugendorganisation nicht auf der Höhe der Zeit ist.

Während die 18- bis 25-Jährigen auf YouTube Politik machen und bei Fridays for Future demonstrieren, redet die JU über Dinge wie die Pendlerpauschale – und damit mal wieder zielstrebig am Zeitgeist ihrer Generation vorbei. Hoodie statt Einstecktuch, so eine Jugendorganisation wünschen sich manche in der CDU angesichts ihrer unterirdischen Wahlergebnisse bei allen unter 60-Jährigen.

Es gibt an der CDU-Spitze aber auch eine andere Denkschule: Die JU müsse gar keine Stimme ihrer Generation sein, heißt es da: Denn Jugendorganisationen hätten ja stets auch die Aufgabe, das zukünftige Parteienestablishment zu rekrutieren. Insofern ist die JU-Zeit eine gute Gelegenheit, um sich einen altklugen Gelfrisur- und Jura-Bibliothek-Habitus zuzulegen, den man im Regierungsviertel allenthalben antrifft. Ein Übungs- und Profilierungsfeld für Machtspiele und Intrigen. Womit wir wieder bei der Urwahl-Debatte wären.