Die sächsische CDU hat sich für Koalitionsverhandlungen mit den Grünen und der SPD ausgesprochen. Das entschied der erweiterte Parteivorstand einstimmig. Das Gremium setzt sich aus dem Landesvorstand und den CDU-Kreisvorsitzenden im Freistaat zusammen.

Bereits nach der Sondierung mit Vertretern der beiden Parteien hatte sich der sächsische CDU-Partei- und Regierungschef Michael Kretschmer für solche Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. "Wir wollen nicht verwalten, sondern gestalten", hatte er nach Abschluss der Sondierungsgespräche am 3. Oktober gesagt.



Bei der Landtagswahl am 1. September war die CDU trotz starker Verluste mit 32,1 Prozent stärkste Kraft vor der AfD (27,5 Prozent) geworden. Dahinter folgen Linke (10,4), Grüne (8,6) und die SPD (7,7). Koalitionen mit den Linken und der AfD hatte Kretschmer vor der Wahl ausgeschlossen.

Wegen des schlechten Ergebnisses der SPD hat die bisherige schwarz-rote Koalition in Sachsen keine Mehrheit mehr. Das sogenannte Kenia-Bündnis aus CDU, SPD und Grünen gilt daher als einzige mehrheitsfähige Option. In einem 13 Seiten umfassenden Sondierungspapier wurden bereits zahlreiche Ziele festgehalten, zugleich aber auch Positionen, bei denen noch Uneinigkeit besteht.

Auch die SPD wollte am Freitagabend noch über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Parteichef Martin Dulig ließ im Vorfeld keinen Zweifel daran, dass auch seine Partei zustimmt. Die Grünen wollen am Samstag auf einem Parteitag in Leipzig ebenfalls über die Aufnahme der Gespräche debattieren. Hier wird gleichfalls ein Votum für Verhandlungen erwartet.

Sachsen wäre das zweite Bundesland nach Sachsen-Anhalt, in dem ein sogenanntes Kenia-Bündnis regiert.