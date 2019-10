Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will die Rechte von Kindern ins Grundgesetz aufnehmen. Wie die SPD-Ministerin mitteilte, will sie hierfür bis Ende des Jahres einen Referentenentwurf mit einem Formulierungsvorschlag vorlegen. "Es geht darum, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind", sagte sie. Kinder müssten besonders beteiligt werden, brauchten aber zugleich besonderen Schutz. Die Rechte und die Verantwortung der Eltern sollten aber in keiner Weise eingeschränkt werden.

Festgeschrieben werden soll, dass jedes Kind das Recht auf Schutz seiner Grundrechte und Entwicklung seiner Persönlichkeit hat sowie sein Wohl bei staatlichem Handeln berücksichtigt werden muss. Kinder sollen zudem Anspruch auf rechtliches Gehör haben.

Der Gesetzentwurf soll auf der Grundlage einer Arbeitsgruppe formuliert werden. Das Gremium mit Vertretern von Bund und Bundesländern hatte dazu drei Vorschläge eingereicht, die sich nur in wenigen Worten unterschieden. Daraus soll nun die eigentliche Vorlage erarbeitet werden – und zwar diejenige mit der "größten Aussicht auf eine parlamentarische Mehrheit ", wie es die Ministerin formulierte.

In der Variante, über die laut Kommission der größte Konsens besteht, heißt es unter anderem: "Jedes Kind hat das Recht auf Achtung und Schutz seiner Grundrechte einschließlich seines Rechts auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der sozialen Gemeinschaft. Das Wohl des Kindes ist bei allem staatlichen Handeln, das es unmittelbar in seinen Rechten betrifft, angemessen zu berücksichtigen." In zwei weitergehenden Formulierungsvarianten ist die Rede davon, dass die Rechte von Kindern "wesentlich" beziehungsweise "vorrangig" berücksichtigt werden müssten.

Landesverfassungen enthalten bereits Kinderrechte

Momentan werden Kinder im Grundgesetz, an dem sich politisches Handeln und Gerichtsentscheidungen orientiert, derzeit so gut wie gar nicht berücksichtigt. Die meisten Verfassungen der Bundesländer hingegen enthalten bereits Abschnitte zu Kinderrechten – mit Ausnahme von Hamburg, wo die Verfassung überhaupt keine Grundrechte aufgreift.



Das Aktionsbündnis Kinderrechte, in dem sich mehrere Verbände wie das Kinderhilfswerk und der Deutsche Kinderschutzbund zusammengeschlossen haben, begrüßte deshalb den Vorstoß von Lambrecht. Auch die FDP zeigte sich zu Gesprächen bereit, mahnte aber dazu, den Staat nicht "als Aufpasser und stillen Miterzieher in den Familienverbund" eindringen zu lassen. Die Grünen stellen für ihre Zustimmung ebenfalls eine Bedingung: "Eine schwache Formulierung, die keinen Mehrwert für die Kinder hat, werden wir nicht mittragen", sagte Vizefraktionschefin Katja Dörner.



Mit der Grundgesetzänderung setzt das Justizministerium schlussendlich eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag um. Darüber entscheiden werden dann Bundestag und Bundesrat. Dort muss die Grundgesetzänderung mit einer jeweils Zwei-Drittel-Mehrheit angenommen werden.