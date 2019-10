Das Gefühl kennt jeder. Man weiß, man sollte dringend joggen gehen, fühlt sich aber schon überfordert, noch bevor man überhaupt den ersten Kilometer gelaufen ist. Also besser zurück aufs Sofa und quasi als Vorabentschädigung ein Bier. Bei einer Diät kann es einem ähnlich gehen. Man weiß, man sollte eine kleine Weile auf Süßigkeiten verzichten. Aber noch bevor man überhaupt damit angefangen hat, überfällt einen der Heißhunger auf Schokolade.

Ganz offensichtlich funktioniert dieser Reflex auch in der Politik. Jedenfalls wenn es um die Umweltpolitik geht. In Berlin scheinen die Regierenden zu glauben, dass das Leid der Menschen von Tag zu Tag wächst und deswegen gelindert werden muss – und zwar noch bevor ein einziges Gesetz zum Schutz des Klimas verabschiedet wurde. Oder anders formuliert: Je langer die Große Koalition in der Klimapolitik nicht handelt, desto größer scheint für sie und für viele Bürger die damit verbundene Last, oder besser: Die vermutete Last. Und desto größer werden die Schokoladentafeln, die Berlin an die Bürger verteilen will.

Beispiel: Kohle-Ausstieg. Wer nicht täglich verfolgt, was die Bundesregierung so tut und vor allem was sie eben nicht tut – der geht wahrscheinlich davon aus: Der Kohleausstieg ist längst beschlossene Sache und die Folgen sind schlimm, vor allem in Ostdeutschland. Warum sonst wählen da so viele AfD-Anhänger.



Hilfen für die Kohlekumpels

Richtig ist: Es gibt noch kein Ausstiegsgesetz. Bisher hat die Regierung nur eines getan. Sie hat beschlossen, rund 40 Milliarden Euro in die betroffenen Regionen zu schaffen, um den Kohlekumpels zu helfen. Das ist eine solche Menge Geld, wie sie in den vergangenen Jahren niemals in irgendeine andere Region geflossen ist. Die Kollegen, die gerade in der kränkelnden Windenergiebranche ihre Jobs verlieren, wären wahrscheinlich mit einem Bruchteil zufrieden. Angesichts von so viel Geld könnte man also beispielsweise in Brandenburg (wo die Arbeitslosigkeit derzeit sinkt und es stellenweise schon schlimmen Facharbeitermangel gibt) sagen: Wow, so schlecht ist es ja gar nicht. Die tun in Berlin schon was, sogar bevor der Kohleausstieg durch ist.



Doch es passiert das Gegenteil. Der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach beschrieb den Gemütszustand in Brandenburg im Sommer so: Es gehe "besser denn je" – und zugleich gebe es aber" eine Diskrepanz zwischen dem Zustand, der sich an Statistiken und volkwirtschaftlichen Kennziffern ablesen lässt, und dem von der Bevölkerung empfundenen Zustand. Das macht der Politik zunehmend Probleme." Die Analyse ist interessant, leider aber fehlt ihr ein entscheidender Teil: Die Mitverantwortung der Regierungen für Stimmung.

Denn der düstere Gemütszustand vieler Bürger liegt doch auch an Potsdam und an Berlin, daran dass Regierungen aus Sorge vor dem Angstbürger die klaren Entscheidungen (beispielsweise über den Kohleausstieg) immer weiter vertagt – und damit nicht nur den Phantomschmerz immer weiter steigen lässt. Sondern auch verhindern, dass die Energie auf neue Branchen, neue Ideen und neue Projekte gelenkt werden kann.

Das Klimapaket finden die meisten Experten lächerlich

Klar, im Kohlerevier der Lausitz ist Optimismus unbestritten schwerer als anderswo. Aber die Umweltschutz-Vermeidungspolitik der Groko trifft ja nicht nur die Lausitz. Offensichtlich haben so manche Teile der Bundesregierung solche Angst davor, dass die Bürger Veränderungen und Umweltschutz generell schlecht finden. Beim Klimapaket, das die Regierung in der vergangenen Woche verabredet hatte, das sie heute formell im Kabinett beschließen wollte und nun doch wieder vertagt hat, kann man den Mechanismus bestens beobachten: Das Paket finden die meisten Klimaexperten und auch viele Ökonomen eher lächerlich – weil der Preis für CO2 viel zu niedrig ist und die harten Entscheidungen in die Zukunft vertagt werden. In der CSU aber traut man sich offensichtlich nicht mal das kleine Paketchen zu und verhinderte heute den Kabinettsbeschluss – was wiederum die Sorgen vieler Bürger bestärkt, dass da doch was Schlimmes kommen könnte.

Der Ausweg aus dieser Angstspirale? Der ehemalige schwedische Ministerpräsident Poul Nyrup Rasmussen, ein Sozialdemokrat, sagte einmal: Wenn man ein Land reformieren wolle, müsse man den harten Teil der Reformen schnell und am Anfang hinter sich bringen – und dabei immer gut erklären, was dadurch besser werde. Genauso reformierte er einst Dänemark, wurde dafür zwar abgewählt. Dem Land aber ging es bald danach tatsächlich besser.

Diese Bundesregierung macht es genau umgekehrt: Sie kündigt an, zieht wieder zurück, verspricht viel Geld und verschiebt die Entscheidung in die Zukunft. Und wundert sich dann, dass die Bürger ihr immer weniger trauen, den nötigen Wandel gut und sozial gerecht durchzusetzen. Vielleicht sollte Berlin mal den Trainer oder den Diätberater wechseln.

Oder die Groko sollte einfach die Faustregel meiner Mutter beherzigen. Die lautet: Unangenehme Dinge erledigt man am besten sofort. Dann fühlt man sich morgen schon viel besser.