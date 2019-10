Schon mal was von einer Rube-Goldberg-Maschine gehört? Oder von den Heath-Robinson-Geräten? Oder den Storm-P-Maschinen? Alle eint eines: die Freude am Verwirrspiel – und die Idee, dass sich einfache Arbeiten viel amüsanter mit verrückten Geräten erledigen lassen, die jede Menge unnötige und komplizierte Zwischenschritte machen.



Ob diese Kunstwerke, die man in allerlei Museen besichtigen kann, irgendjemandem in der Bundesregierung inspiriert haben, ist leider nicht überliefert. Doch je mehr Details des Klimapakets der Bundesregierung bekannt und je mehr Gesetzesentwürfe (wie auch in dieser Woche wieder) vom Kabinett verabschiedet werden, desto häufiger erinnert das Ganze an diese Art von Kunst. Blickt man in den Maschinenraum der Klimapolitik, dann wird sie auf eine bizarre Weise fast unterhaltsam. Sie zeigt mit immer neuen, absurden Beispielen, was passiert, wenn eine Regierung zwar Politik machen will – ihr aber schlicht und einfach der Wille oder die Kraft oder die klare Haltung fehlt. Oder alles gleichzeitig.

Man kann nur noch staunen, wie sich diese Regierung in immer neuen, immer absurderen Regeln und Förderprogrammen verliert. Wie sie sinnvoll klingende neue Vorschriften erfindet, die aber dadurch in Leere laufen, dass alte nicht abgeschafft werden. Und wie die Angst vor dem Wähler sogar eigentlich wirkungsvolle Maßnahmen bis zur Wirkungslosigkeit schrumpft.

Beispiele: Dass Fliegen besonders schlecht fürs Klima ist und die Ticketpreise die ökologischen Kosten unterschlagen, hat sich mittlerweile auch in der Bundesregierung herumgesprochen. Also will das Kabinett mit dem Klimapaket die Steuern aufs Fliegen anheben, um die Reisenden so zur Verhaltensveränderung zu drängen. Sie sollen seltener das Flugzeug nehmen – und mehr mit der Bahn fahren. Man kann so etwas durch Steuern tatsächlich erreichen, Steuern können eine sogenannte Lenkungswirkung haben. Allerdings darf man dann nicht gleichzeitig mit hohen Einnahmen für die Staatskasse rechnen. Im Gegenteil: Je mehr Steuern lenken, desto weniger bringen sie ein. Oder konkret: Wenn möglichst wenig Leute noch fliegen sollen, müssen die Steuern hoch sein. Dann aber wird der Finanzminister nur noch wenig einnehmen.



Tatsächlich aber hat die Regierung die Steuer genau so niedrig angesetzt, dass Fliegen auf vielen Strecken immer noch billiger als Bahnfahren und damit weiter beliebt sein wird, also trotzdem ordentlich Geld in die Staatskasse fließt. Jedenfalls rechnet das Finanzministerium mit 750 Millionen Euro – und weiß auf Nachfrage auch gar nicht so genau, wie die neuen Steuern lenken und ob überhaupt. Man könnte also auch von einer klimapolitischen Luftnummer sprechen. Zu der passt es dann auch, dass Wirtschaftsminister Peter Altmaier parallel die marode Fluggesellschaft Condor mit Steuergeld rettet. Und es passt auch, dass all die anderen flugfördernden, klimaschädlichen Subventionen wie die Steuerbefreiung beim Kerosin, einfach weiter bestehen bleiben.

Fünf vor 8:00 Abonnieren Sie die Morgenkolumne von ZEIT ONLINE – von Montag bis Freitag per E-Mail. Jetzt anmelden

Statt alte Subventionen abzuschaffen, lieber erst mal neue dazu erfinden – das hat System und zeigt sich in vielen weiteren Details. Beispiel Autofahren. Statt die Dieselsubventionen abzuschaffen, werden jetzt erst mal (im Namen des Klimaschutzes) die Pendler entlastet. Fragt man nach, heißt es: Ist nicht so schlimm, ist nur befristet und bald wird eh die KfZ-Steuer umgebaut. Dicke Autos sollen dann teurer werden. Nur was heißt bald? Das Signal, dass das Kabinett in dieser Woche sendet, lautet: Berufspendeln vor allem mit dem großen Auto wird bald billiger.

Es dokumentieren in diesen Tagen noch zahlreiche weitere Details und Aktionen, wie die Regierung hier einen Schritt in Richtung Klimaschutz macht und dort wieder einen zurück. Noch ein letztes Beispiel: Anfang der Woche gab sich die Regierung zwar in Berlin ganz umweltfreundlich, bremste dafür aber in Luxemburg bei der Europäischen Investitionsbank (EIB) den Klimaschutz aus. Das ist keine Kleinigkeit. Denn die EIB ist die Bank der Europäischen Union und sie ist mächtig, sie ist der größte multilaterale Geldgeber und der Finanzierer von großen Infrastrukturprojekten weltweit. Kontrolliert wird sie von Vertretern der Regierungen, für Deutschland tut das Finanzminister Olaf Scholz. Anfang der Woche wollte die EIB ihre Statuten endlich modernisieren, mehr fürs Klima tun – und die Förderung von Projekten beenden, bei denen fossile Energien erschlossen werden. Also Öl-, Kohle- und Gas-Projekte. Doch sie konnte das nicht. Weil die Bundesregierung blockierte.



Absurd? Vielleicht stimmt der Vergleich mit der Rube-Goldberg-Maschine am Ende doch nicht. Denn bei der geht es immer darum, dass sie am Ende doch funktioniert – und nicht nur Dadaismus ist. Das muss die Klimapolitik der Bundesregierung erst noch beweisen.