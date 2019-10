Ökobauern scheitern mit Klimaklage gegen Bundesregierung – Seite 1

Das Berliner Verwaltungsgericht hat die bundesweit erste Klimaklage gegen die Bundesregierung abgewiesen. "Wir müssen die Handlungsspielräume der Exekutive respektieren", sagte Richter Hans-Ulrich Marticke und bat die Kläger um Verständnis.



Geklagt hatten drei Ökobauernfamilien sowie Greenpeace. Die Familien sehen ihre Existenzgrundlage durch den Klimawandel bedroht und ihre Grundrechte aufgrund einer "verfehlten Klimapolitik" verletzt. Sie wollten gemeinsam mit der Umweltschutzorganisation erreichen, dass der deutsche CO₂-Ausstoß bis 2020 um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt wird.

Das bereits 2007 vereinbarte Ziel, die Emissionen zu senken, verfehlt Deutschland mit Stand von heute deutlich. Allerdings gab es bisher auch kein Gesetz, in dem dieses Ziel festgeschrieben war, sondern nur einen "Klimaschutzplan". Die Kläger argumentierten dagegen, dass Beschlüsse einer Regierung keine bloßen politischen Willensbekundungen seien, sondern juristisch verbindliche Rechtsakte. Die Bundesregierung habe darüber hinaus Maßnahmen unterlassen, die verfassungsrechtlich als Mindestmaß an Klimaschutz geboten seien.

Die drei Ökobauernfamilien leben im Alten Land in Niedersachsen, auf der Insel Pellworm in Schleswig-Holstein und in der Lausitz in Brandenburg. Sie wurden zu Beginn der Verhandlung im voll besetzten Gerichtssaal von Unterstützern mit Applaus begrüßt. Die Bundesregierung wurde durch das Umweltministerium von Ministerin Svenja Schulze (SPD) vertreten.