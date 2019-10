Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie Partei- und Fraktionschefs der großen Koalition haben Beratungen im Berliner Kanzleramt aufgenommen. Unter anderem soll es um die Bilanz der Regierungsarbeit und die Prioritäten für die zweite Hälfte der Legislaturperiode gehen. Besonders die SPD, in der die Koalition mit der Union umstritten ist, hatte gefordert, Zwischenbilanz zu ziehen.

Auch die Lage in Syrien sollte Thema sein. Dazu wurde auch Außenminister Heiko Maas (SPD) erwartet. "Wenn es keine Grundlage im Völkerrecht gibt für eine solche Invasion, dann ist sie auch nicht im Einklang mit dem Völkerrecht", sagte Maas am Sonntagabend im ZDF zum Angriff der Türkei. Auf der Tagesordnung der Koalitionsrunde steht die Klimapolitik. Ziel sei es, die bereits vorliegenden Gesetze in den kommenden vier Sitzungswochen des Bundestags zu verabschieden.

Die SPD will am 26. Oktober das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung über die künftige Parteispitze veröffentlichen. Ob das erste Resultat einen Hinweis darauf geben wird, wie sich die Sozialdemokraten bei ihrem Parteitag vom 6. bis 8. Dezember zur Zukunft der Koalition stellen, ist noch unklar. Erhält kein Bewerberduo mehr als 50 Prozent der Stimmen, gibt es vom 19. bis 29. November eine Stichwahl. Eine gute Halbzeitbilanz könnte als Argument für einen Verbleib in der ungeliebten Koalition dienen.



"Die GroKo ist kein Zukunftsmodell"

Derzeit ringt die Koalition auch um die genaue Ausgestaltung der Grundrente, die Rentner mit langen Beitragzeiten vor Altersarmut bewahren soll. Die SPD will, dass sie gezahlt wird, ohne die tatsächliche Bedürftigkeit zu prüfen. Die Union lehnt das ab und verweist auf den Koalitionsvertrag, der eine Bedürftigkeitsprüfung vorsieht. Dieses Thema wird im Koalitionsausschuss voraussichtlich keine Rolle spielen, weil die Beratungen darüber kommende Woche zunächst auf Ebene der Fachpolitiker fortgesetzt werden sollen.

In einer Emnid-Umfrage für die Bild am Sonntag sagten 52 Prozent der Befragten gesagt, dass die Koalition ihre Arbeit "eher schlecht" mache. Nur 40 Prozent bewerten die Arbeit als "eher gut". CSU-Chef Markus Söder sagte der Zeitung: "Die GroKo ist kein Zukunftsmodell. Sie vermittelt personell und strukturell zu wenig Perspektive."

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner nannte das Bündnis eine "Koalition der Vergangenheit". Familienministerin Franziska Giffey (SPD) sprach sich für einen Verbleib ihrer Partei in der Regierung aus. "Das Heil der SPD kann nicht in einem vorzeitigen Verlassen der großen Koalition liegen", sagte sie der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Bürger wollten eine verlässliche Regierung, die gute Arbeit leiste.



Die große Koalition schade der deutschen Wirtschaft

"In zentralen Politikfeldern fehlen bis heute ein klarer Kurs und richtungsweisende Entscheidungen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang der Deutschen Presse-Agentur. "Angesichts der sich stark eintrübenden Konjunktur müssen wir feststellen, dass die jüngsten Aufschwung-Jahre verpasste Chancen für mehr Wachstum waren." Der wirtschaftspolitische Kurs nach dem Motto "Umverteilung vor Investitionen" drohe sich nun zu rächen.

Deutschland verfüge nach einem wirtschaftlich starken Jahrzehnt mit hohem Beschäftigungsstand und solide finanzierten öffentlichen Haushalten über finanzielle Spielräume, sagte Lang. Der Staat könne sich gegenwärtig zu negativen Zinsen verschulden. "Finanzpolitisch muss Deutschland jetzt umschalten." Lang forderte mehr Tempo beim Ausbau des schnellen Internets sowie der Stromnetze im Zuge der Energiewende.