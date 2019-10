Carsten Brosda (SPD) ist Senator für Kultur und Medien in Hamburg. In seinem aktuellen Buch "Die Zerstörung – warum wir für den gesellschaftlichen Zusammenhalt streiten müssen" analysiert er die Ursachen für das aktuelle Abrutschen der großen Volksparteien in der Wählergunst.

Die Ergebnisse der Landtagswahl in Thüringen scheinen alle landläufigen Prognosen über einen tiefgreifenden Wandel unseres Parteiensystems zu bestätigen: Die klassischen Parteien sind zusammen nicht mehr mehrheitsfähig. Die Linke hat sich auch durch einen beliebten und pragmatischen Ministerpräsidenten in Thüringen in eine zentrale Stellung gebracht, aber derzeit reicht es nicht, eine Regierung zu bilden. Am rechten Rand erleben wir eine dramatische politische und gesellschaftliche Erosion. Ein Viertel der Stimmen ging an die AfD, die gezielt Ängste schürt und behauptet, dass wir es mit der Vielfalt und der Freiheit zu weit getrieben hätten und wieder zurück müssten in die Geborgenheit einer homogenen, nationalen Gruppe.



Die erwartbare Reaktion der politischen Beobachter lässt nicht lange auf sich warten. Überall lesen wir wieder Abgesänge auf die Volksparteien: Große, milieuübergreifende Sammelbecken würden verschwinden. An ihre Stelle werde eine Vielzahl kleinerer Parteien treten, die sich auf einzelne Milieus oder Themen konzentrieren. Doch diese Prognosen könnten sich als vorschnell erweisen. Wenn die Lage komplexer wird, dann liegt gerade darin eine Chance für Parteien, die das Allgemeine im Blick haben und mit Komplexität umgehen können.

Der Verlust des Allgemeinen

Unsere Gesellschaft ist zunehmend geprägt von einer Logik, die der Soziologe Andreas Reckwitz als Singularität beschreibt. Damit ist gemeint, dass über das soziale, politische und kulturelle Kapital zur Teilhabe vor allem jene verfügen, die es durch ihre eigene Einzigartigkeit begründen können. Das Allgemeine geht verloren. Erst das Herausstechen aus einer Gruppe schafft soziale Wertigkeit.

Diese Singularität verlängert sich mit den parteipolitischen Umbrüchen zunehmend ins Politische: Meist reüssieren derzeit klare, thematisch und milieubezogen zugespitzte Positionierungen, während das Plädoyer der Volksparteien für Diskurs und Kompromiss nicht nur als langweilig und vorgestrig, sondern geradezu als strategisch verzögernd wahrgenommen wird. In Wirklichkeit allerdings werden politische Prozesse durch den Trend zur klar konturierten Spezialpartei nicht beschleunigt, die Kompromissbildung verlagert sich vielmehr nur auf den Zeitpunkt nach der Wahl. Vorher nämlich beziehen diese kleineren Parteien – oft verkörpert durch eine herausgestellte politische Persönlichkeit – radikale Positionen in Reinkultur. Nach der Auszählung müssen dann eigentlich unversöhnliche Partner daraus eine Regierungsprogrammatik zusammenpuzzeln.



Wie schwierig diese nachholende Kompromissbildung sein kann, war nach der Bundestagswahl am Verhalten der FDP zu beobachten, die nicht bereit war, die notwendigen Zugeständnisse zu machen. Und aktuell erleben wir in Thüringen, wie sich die CDU windet, wenn es um die Frage geht, ob eine Zusammenarbeit mit der Linken denkbar ist, um eine stabile Regierung zu bilden oder eine Minderheitsregierung zu tolerieren. Auch hier zeigt sich ein kompromissloser, und konkret ziemlich westlich geprägter, Dogmatismus, der einer offenen Demokratie nicht gerecht wird. Er spielt vielmehr jenen Rechten in die Hände, die auf den Anschein der vermeintlichen Unregierbarkeit des Landes setzen, um ihre Vorstellungen von Recht und Ordnung zu realisieren.

Umgang mit Komplexität

Eine Alternative bestünde darin, Volksparteien selbstbewusst als einen Mechanismus anzubieten, mit der Komplexität unserer Gesellschaft umzugehen. Sie könnten und müssten sich drängenden Fragen widmen: Was hält unsere Gesellschaft auf einer ideellen, sinnbezogenen Ebene zusammen? Wie gehen wir mit der gewachsenen Vielfalt um? Wie schaffen wir es, aus dieser Vielfalt ein Gefühl der Gemeinschaft entstehen zu lassen? Wie schaffen wir mit dem Bewusstsein der Einheit in Vielfalt auch wieder eine Grundlage dafür, verteilungspolitische Gerechtigkeitsdebatten zu führen? Dafür braucht es das Bewusstsein der Teilhabe an einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang, das milieuübergreifende und wertegebundene Parteien, also Volksparteien, die sich programmatisch nicht verengen, schaffen können.

Carsten Brosda ist Senator für Kultur und Medien in Hamburg. Er ist Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie und Co-Vorsitzender der Medien- und Netzpolitischen Kommission des SPD-Parteivorstandes. Sei aktuelles Buch Die Zerstörung. Warum wir für den gesellschaftlichen Zusammenhang streiten müssen ist Ende August bei Hoffmann und Campe erschienen.

Neben materialistische Gerechtigkeitspolitik muss dabei eine ideelle und idealistische Zusammenhaltspolitik treten. Es geht heute darum, ein solidarisches Band zwischen zwei Gruppen zu knüpfen, die in der Debatte um den Brexit identifiziert worden sind: die "Anywheres", eine urbane Elite, mit all den kulturellen und sozialen Ressourcen, die es braucht, um sich überall heimisch zu fühlen, und die "Somewheres", die sich in ein Land hineingeboren fühlen, das ihnen fremd wird und in dem sie das Gefühl haben, nicht mehr wirksam Einfluss nehmen zu können. Deshalb war in dieser Gruppe das Versprechen, mit dem Brexit wieder Kontrolle über das eigene Land zu erlangen, so verlockend.

Hinter mancher Stimme für die AfD dürften vergleichbare Motive gestanden haben. Bei den AfD-Anhängern treffen die Unzufriedenen und schlecht Gelaunten auf diejenigen, die rassistische und faschistische Positionen augenscheinlich für wählbar halten. Wenn wir diese Milieus nicht wieder getrennt bekommen und den Verunsicherten ein Angebot zur Teilhabe an unserer Demokratie machen können, werden wir in eine demokratiepolitisch gefährliche Schieflage geraten.