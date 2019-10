Linke, SPD und Grüne wollen trotz fehlender Mehrheit eine Fortsetzung ihrer bisherigen Koalition versuchen. "Wir haben heute deutlich gemacht, dass Rot-Rot-Grün zusammensteht", sagte SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee nach einem Treffen hochrangiger Vertreter der drei Parteien. Vertreter von Grünen und Linken äußerten sich ähnlich. Man wolle dafür sorgen, zu einer handlungsfähigen Regierung zu kommen, die politische Projekte umsetzen könne, sagte Tiefensee und ergänzte: "Das wird sehr schwer."

"Deshalb sind wir dankbar, dass es Signale aus der CDU gibt, eine von uns geöffnete Tür zu nutzen, um in Verantwortung für das Land in wie auch immer geartete Gespräche zu treten", sagte der SPD-Politiker. Es müsse unter demokratischen Parteien möglich sein, dass man aufeinander zugeht.

Auch Grünenspitzenkandidatin Anja Siegesmund äußerte sich zu den schwierigen Mehrheitsverhältnissen: "Es darf bei CDU und FDP keine Verweigerungshaltung geben", sagte sie. "Auch wir als Grüne betrachten die Tatsache, dass die Linke als stärkste Partei gewählt ist, als Auftrag, Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten zu wählen."

Die Landesvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, bekräftigte ebenfalls eine weitere Zusammenarbeit mit SPD und Grünen. Ramelow solle auch in der kommenden Legislatur Ministerpräsident sein. In der kommenden Woche soll es ein weiteres Treffen von Linken, SPD und Grünen geben.

CDU und FDP schließen Bündnis mit der Linken aus

Bei der Wahl am Sonntag war die Linkspartei mit 31 Prozent klar stärkste Kraft geworden. Das bisherige rot-rot-grüne Bündnis verlor wegen schwacher Ergebnisse von SPD und Grünen aber seine Mehrheit. Die Regierungsbildung gestaltet sich schwierig, weil CDU und FDP ein Bündnis mit der Linken ausschließen. Ebenso lehnen alle Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD ab, die am zweitbesten abschnitt noch vor der CDU.

Ramelow bot noch am Wahlabend allen Parteien außer der AfD Gespräche an. CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring kündigte an, sich mit Ramelow treffen zu wollen. Eine Koalition lehnt er aber ab. Die Thüringer Landesverfassung erlaubt es Rot-Rot-Grün, auch nach dem Zusammentreten des neuen Landtags geschäftsführend im Amt zu bleiben.