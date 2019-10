Die Thüringer CDU wollte nach der Wahlniederlage bei der Landtagswahl 2014 an einen Ausrutscher glauben. Der Verlust der Regierungsmehrheit sei eine einmalige Sache gewesen, hieß es. Irgendwie war man doch fest davon ausgegangen, dass man die Staatskanzlei beim nächsten Mal schon wieder zurückholen würde.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie viel seitdem in Bewegung geraten ist: Aus heutiger Sicht märchenhafte 33,5 Prozent holte die CDU vor fünf Jahren. Die AfD kam damals knapp über zehn Prozent. In manchen Umfragen in den letzten Wochen lagen die beiden Parteien beinahe gleichauf bei etwas über 20 Prozent. Die Linkspartei war zuletzt in Umfragen immer stärkste Kraft.