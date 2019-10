Eine mögliche Nachfolgerin für Sahra Wagenknecht steht bereit: Caren Lay will die neue Fraktionschefin der Linken im Bundestag werden. Das kündigte die 46-Jährige in einem Rundschreiben an ihre Fraktionskollegen an. Am Mittwoch will sie ihre Kandidatur vorstellen. Bisher ist Lay eine der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Die Süddeutsche Zeitung hatte zuerst über die Bewerbung berichtet.

In dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, spricht Lay von einem "neuen Aufbruch", den es nach zwei "schwierigen Jahren" brauche. "Ich möchte die Fraktion aus der Mitte herausführen". Lay ist im Westen aufgewachsen, ihren Wahlkreis hat sie in Sachsen. Eine zerstrittene Partei sei eine unattraktive Partei. Eine gemeinsam getragene Politik zu entwickeln, sei daher oberstes Gebot, schreibt sie weiter.

Die Politikerin bewirbt sich um den weiblichen Platz in der Doppelspitze der Linkenfraktion als Nachfolgerin von Wagenknecht, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten will. Dietmar Bartsch, Wagenknechts bisheriger Partner in der Doppelspitze, will wieder kandidieren. Die Wahl soll am 12. November stattfinden.

Sahra Wagenknecht hinterlasse als scheidende Fraktionsvorsitzende große Fußstapfen, schreibt Lay an ihre Fraktion. "Ich habe Respekt vor der Aufgabe, fühle mich aber vor dem Hintergrund meiner langjährigen Erfahrung für diese Herausforderung gewappnet." Sie traue sich zu, die Fraktion gut zu führen und professionell nach außen zu repräsentieren.