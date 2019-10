Der Krebs ist weg, die Haare sind zurück, die Mützen, mehr als 100 Stück sind es insgesamt, liegen daheim im Schrank: Mike Mohring steht gut gelaunt auf der Terrasse eines Golfhotels im Weimarer Land. Es ist Mitte August, der Landtagswahlkampf hat noch nicht richtig begonnen. Der Chef der Thüringer CDU hat Journalistinnen und Journalisten aus Berlin zur Sommerreise in seinen Wahlkreis eingeladen – um zu erklären, wie er den Freistaat regieren will.

Gekommen sind mehr als 20 Reporter. Wenige Oppositionsführer eines Landtags dürften so viel Interesse hervorrufen wie Mohring. Der ist Landeschef der Thüringer CDU. Und anders als viele Landespolitiker hat er zu zahlreichen bundespolitischen Themen eine Meinung. Soli, Grundrente, Flüchtlingsquoten, Fleischsteuer – Mohring lässt seine Partei gern wissen, was er denkt. Austeilen kann er. Seit Dezember sitzt er zudem im Parteipräsidium, dem höchsten Führungsgremium der Partei.



Richtig bekannt wurde er aber mit einem kurzen Facebook-Video Anfang Januar: Mohring mit schwarzer Strickmütze spricht ernst in die Kamera und macht seine Krebserkrankung öffentlich. Wenig später fallen ihm durch die Chemotherapie die Haare aus – im Netz verbreitet sich der Hashtag "Mützen für Mike". Fremde zeigen ihre Anteilnahme und schicken Mohring ihre Kopfbedeckung.



Rot-Rot-Grün hat keine Mehrheit, die CDU aber auch nicht

Er hat sie aufgehoben als Erinnerung. Der Kampf gegen den Krebs helfe ihm, die Dinge mit ein bisschen Distanz zu sehen, sagte Mohring auf der Golfterrasse. Das kommt im Landtagswahlkampf gelegen. Der ist hart und aufreibend. Die CDU, die in Thüringen teils sogar mit absoluter Mehrheit regierte, droht auf Platz drei hinter Linkspartei und AfD durchgereicht zu werden. Dass der Sieg der Linken nur eine Art Betriebsunfall war, wie man sich nach der vorigen Landtagswahl einzureden versuchte, glaubt in der CDU keiner mehr. Umso größer ist die Angst, dass der Ministerpräsident die nächsten fünf Jahre wieder Bodo Ramelow heißen könnte. Reichlich Ballast also für Mohring, als er seine Gäste zwei Tage lang durch seinen Wahlkreis im Weimarer Land führt.

Dabei zeigt er natürlich vor allem Erfolgsgeschichten, die auch seine eigenen sind. Eine schicke neue Dreifelderturnhalle in seiner Heimatstadt Apolda – angeleiert vom passionierten Handballer Mohring, der früher mal selbst Präsident des örtlichen Vereins war. Den schön zurechtgestutzten Stadtpark: Mohring hatte mit dafür gesorgt, dass die Landesgartenschau 2017 hier landete. Hidden Champions, hoch spezialisierte Mittelständler, suchen inzwischen auch in der Thüringer Provinz nach Arbeitskräften. Mohring zeigt eine Plastikgranulatfabrik und eine für glutenfreie Lebensmittel. War nach der Wende in der Strickerstadt Apolda jeder Dritte arbeitslos, liege die Quote inzwischen nur noch bei drei Prozent. Mohring weiß, wovon er spricht. Viele in seiner Familie haben "in der Wolle" gearbeitet, wie er es nennt – als junger Mann hat Mohring mal als Model für die Apoldaer Firma Strickchick posiert.

Den alten Ruf wird Mohring nicht los

Doch trotz der Erfolgsgeschichten: Mohrings Wahlkampf stockt noch immer. Und das obwohl die rot-rot-grüne Landesregierung in Umfragen knapp keine Mehrheit mehr hätte. Sein Konkurrent vom ganz rechten Rand, Björn Höcke, darf zwar auf ein Wahlergebnis über 20 Prozent hoffen, gehört aber selbst zu den unbeliebtesten Landespolitikern.

In der CDU wird man nervös. Dass Mohring aus dieser Ausgangslage kein Kapital ziehen kann, könnte auch an Mohring selbst liegen. Im Beliebtheitsranking liegt er nur auf Platz drei. Obwohl er im Wahlkampf ackert wie jemand, der weiß, dass er nicht mehr allzu viele Chancen auf seinen Traumjob bekommt, wird er seinen alten Ruf nicht ganz los. Der Charme des politischen Hütchenspielers haftet ihm an.