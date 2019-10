Die letzten zwei Zeilen klingen harmlos: "Mit freundlichen Grüßen – die Musiker des Staatsstreichorchesters", so ist das Schreiben unterzeichnet, das der Thüringer CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring am Samstag auf Twitter veröffentlichte. Schon die Betreffzeile der E-Mail lässt allerdings ahnen, dass es hier nicht um klassische Musik geht. "Warnung" lautet diese. Dann folgt eine Morddrohung: "Dies ist eine kleine Vorwarnung vion uns an sie ,da sie unser erstes Zielobjekt sein werden. Geben sie den Wahlkampf auf , in einem Tweet den sie verfassen werden. Werden sie auf diese Forderung nicht eingehen ,dann wird ihnen das selbe wie damals der Frau Henriette Reker zustoßen." Wie die Oberbürgermeisterin von Köln werde man Mohring "niederstechen" oder ihn mit einer Autobombe angreifen, heißt es weiter. An ihrer rechtsextremistischen Gesinnung lassen die Verfasser keinen Zweifel. Bevor sie zu den "freundlichen Grüßen" kommen, verabschieden sie sich mit "Sieg Heil und Heil Hitler!".

Für Mohring ist es nicht das erste Mal in diesem Wahlkampf, dass er bedroht wird. Bereits Ende September erhielt er eine Postkarte, in der ihn die Verfasser als "Christensau" beschimpfen. Im wurde angekündigt, er sei "die Nummer zwei, die demnächst einen Kopfschuss von uns erhält", eine Anspielung auf den Mord an dem Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke.



Und Mohring ist nicht der einzige Spitzenpolitiker in Thüringen, der im Wahlkampf angegangen wird. Der Grünenfraktionschef im Landtag, Dirk Adams, erhielt eine ähnliche Drohmail. Auch der Grünenvorsitzende Robert Habeck, der derzeit dort auf Wahlkampftour ist, Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow und FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich wurden bedroht. In der vergangenen Woche durchsuchte die Polizei deswegen zwei Wohnungen, in einem Fall wurden Waffen gefunden. Drohungen erhalten aber auch – wenn auch nicht von rechts – die AfD und ihr Spitzenkandidat Björn Höcke, der bereits seit Längerem Personenschützer hat. Am Wochenende ging ein Fahrzeug der AfD in Flammen auf.

Diffamierungen und Verleumdungen

Die Morddrohungen sind gewissermaßen der traurige Höhepunkt eines Wahlkampfes, in dem Verleumdung und Diffamierung an der Tagesordnung sind. Zwischen Erfurt und Arnstadt seien in großem Umfang Wahlplakate systematisch verunstaltet worden, berichten der Sprecher der Linkspartei, Volker Hinck und der Generalsekretär der CDU, Raymond Walk, gleichermaßen. Das sei nicht mehr das übliche Bekritzeln von Plakaten, das es immer gegeben habe. Die Plakate würden mit "IS" beschmiert, Politikern werde Blut an die Hände gemalt und Frauen eine Burka umgehängt.

Als der CDU-Generalsekretär unlängst bei einer Kirmes war, wurde ihm eine Trauerkarte in die Hand gedrückt. "CDU hau ab, wir sind AfD", stand darauf. "Ein kleiner Ort, viele konservative Leute, keine hohe Arbeitslosigkeit", sagt Walk, dem es schwer fällt, sich auf diesen Hass einen Reim zu machen. Bei einer anderen Veranstaltung verließ er irgendwann den Tisch, weil reden offenbar keinen Sinn mehr machte. "Was wäre mir dort passiert, wenn ich farbig gewesen wäre?", fragt sich der CDU-Mann.



"Das Ausmaß, in dem in diesem Wahlkampf mit falschen Meldungen und der Androhung von Gewalt gearbeitet wird, ist beängstigend", sagt auch der grüne Spitzenkandidat Dirk Adams, der bereits mehrere Wahlkämpfe für die Grünen in Thüringen bestritten hat. "Aber so was habe ich noch nicht erlebt", sagt er. Das Landeskriminalamt Thüringen bestätigt, derzeit gebe es "eine temporäre Zunahme" von Drohungen und Beschädigungen an Wahlplakaten oder Wahlkreisbüros. "Ebenso ist eine Verrohung der Sprache festzustellen", sagte eine Sprecherin.



Wer ist das Staatsstreichorchester?

Dass Politiker im Internet wüst beschimpft werden, ist zwar mittlerweile zur traurigen Normalität geworden. "Doch das hat schon eine neue Qualität", sagt CDU-Generalsekretär Walk. Von gewöhnlichen Pöbeleien unterscheiden sich die jetzigen Drohungen nach Auffassung Walks dadurch, dass konkrete Ankündigungen gemacht und Ultimaten gestellt würden oder ganz konkret die Person des Spitzenkandidaten und nicht die Partei allgemein bedroht werde.

Unter dem Label "Staatsstreichorchester" wurden bereits früher Drohmails versandt. In einem Schreiben an die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hieß es zum Beispiel: Sie solle von allen Ämtern zurücktreten, andernfalls habe sie "die Tode deiner Kinder und der Untermenschen zu verantworten". Im Folgetext wird dann der Firma McKinsey, die das Verteidigungsministerium berät, mit einem Sprengstoffanschlag gedroht.



Anfang Juli forderte ein Verfasser in einer ebenfalls mit "Staatsstreichorchester" unterschriebenen Mail an eine Berliner Oberstaatsanwältin Geld und drohte allgemein, Politiker würden sterben. Im Juni schrieb das Staatsstreichorchester an die Kölnerin Reker und den Bürgermeister der Stadt Altena, Andreas Hollstein, die "Phase bevorstehender Säuberungen wurde mit Walter Lübcke eingeleitet", es würden ihm weitere folgen, "unter anderem Sie beide". Hollstein hatte wie Reker 2017 einen Messerangriff überlebt. Mitte Oktober wurde zudem eine mit "Staatsstreichorchster" unterschriebene Mail verschickt, die sich als Anschlagsdrohung auf Weihnachtsmärkte lesen lässt. Unterzeichnet waren die (ZEIT ONLINE vorliegenden) Sendungen – wie die Drohung gegen Mohring – stets mit "Sieg Heil und Heil Hitler".