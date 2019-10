Die Bundesregierung will wegen der türkischen Militäroffensive in Syrien vorerst keine neuen Waffenlieferungen in die Türkei genehmigen. "Vor dem Hintergrund der türkischen Militäroffensive im Nordosten von Syrien wird die Bundesregierung keine neuen Genehmigungen für alle Rüstungsgüter, die durch die Türkei in Syrien eingesetzt werden könnten, erteilen", sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) der Bild am Sonntag.

Bereits seit 2016 gelte eine sehr restriktive Linie für Rüstungsexporte an die Türkei, sagte Maas der Zeitung. Allerdings verkauft Deutschland weiterhin im großen Stil Waffen an den Nato-Partner Türkei. Lieferungen an die Türkei machten 2018 mit 242,8 Millionen Euro fast ein Drittel aller deutschen Kriegswaffenexporte aus. In den ersten vier Monaten dieses Jahres erhielt die Türkei Kriegswaffen für weitere 184,1 Millionen Euro.

Zuvor hatten unter anderem die Grünen angesichts der türkischen Militäroffensive ein Ende der deutschen Rüstungsverkäufe an die Türkei gefordert. Die Exporte müssten "sofort gestoppt werden", hatte die Parteivorsitzende Annalena Baerbock den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland gesagt. "Bereits erteilte Genehmigungen müssen widerrufen werden." Baerbock forderte zudem ein Ende der Bereitstellung von deutschen Aufklärungsdaten aus dem Einsatz über Syrien und dem Irak. Dazu würden die Grünen in der kommenden Woche einen Antrag in den Bundestag einbringen.



Am Mittwoch hatte die türkische Regierung nach einem Rückzug von US-Soldaten aus dem syrischen Grenzgebiet eine Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG im Nordosten Syriens gestartet und damit eine neue Front in dem Bürgerkriegsland eröffnet. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan begründet das Vorhaben der Türkei mit Sicherheitsinteressen: Erklärtes Ziel ist es, die Kurdenmiliz YPG bis 32 Kilometer südlich der Grenze zurückzudrängen. Die Türkei befürchtet ein Erstarken der Kurden jenseits ihrer Südgrenze und damit auch der nach Autonomie strebenden Kurden auf eigenem Territorium. Zudem sollen in dem Grenzgebiet arabische Flüchtlinge aus Syrien angesiedelt werden.



Mehr als 100.000 Menschen auf der Flucht

Die Türkei betrachtet die Kurdenmiliz als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation. Während die PKK auch in den USA und Europa auf der Terrorliste steht, waren die von der YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) ein wichtiger Verbündeter der USA im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien. Die westlichen Verbündeten des Natopartners befürchten wegen der türkischen Offensive nun eine humanitäre Krise und die Stärkung des IS. Seit Beginn der sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits mehr als 100.000 Menschen aus ihren Städten geflohen.

Allein aus Ras al-Ain sind demnach 65.000 Bewohner geflohen. Die Stadt liegt an einer größeren Verkehrsader zwischen Tall Abjad im Westen und Kamischli im Osten Syriens. Das türkische Verteidigungsministerium meldete am Samstag auf Twitter, der Ort sei von der türkischen Armee erobert worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London widersprach dieser Darstellung jedoch: Demnach seien türkische Streitkräfte und ihre Verbündeten zwar in Ras al-Ain, in dem Ort werde aber weiter gekämpft.

Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministerium sind seit Beginn der Offensive 415 feindliche Kämpfer getötet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von 74 Toten aufseiten des von der YPG angeführten Rebellenbündnisses SDF und von 49 Toten aufseiten der mit der Türkei verbündeten Rebellen. Zudem seien 20 Zivilisten ums Leben gekommen, die meisten davon in Tel Abjad. Die Angaben sind von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen.



EU hält an Flüchtlingsabkommen mit der Türkei fest

In der kommenden Woche wird die Militäroffensive in Syrien Thema beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs sein. Die Türkei bewege sich mit ihrem Handeln nicht auf dem Boden des Völkerrechts, sagte der scheidende EU-Kommissar Günther Oettinger im Deutschlandfunk. Das Vorgehen der Türkei sei völlig falsch und durch nichts zu rechtfertigen. Dennoch halte die EU an dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei fest. Man sei vertragstreu und erwarte das auch von Erdoğan.

Die EU hatte mit der Türkei im März 2016 ein Abkommen getroffen, nach dem die Türkei die Flucht in Richtung Europa auf dem See- und Landweg eindämmen soll. Dafür zahlt die EU ihr im Gegenzug über mehrere Jahre hinweg verteilt sechs Milliarden Euro für die Versorgung von Geflüchteten aus Syrien. In der Türkei leben laut Regierungsangaben mittlerweile rund fünf Millionen Flüchtlinge, darunter mehr als 3,6 Millionen Syrer.