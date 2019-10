Nach der dritten Wahlniederlage in einem Jahr wird die CDU nervös. Annegret Kramp-Karrenbauer ist umstritten, Konservative wie Friedrich Merz kritisieren die Kanzlerin. Aber: Auch Angela Merkel habe es damals in ihren ersten Jahren schwer gehabt, sagt der ehemalige Erste Bürgermeister von Hamburg, Ole von Beust (CDU). Im Interview erklärt er, warum die Parteichefin nicht nervös werden sollte.



ZEIT ONLINE: Öffentlich zelebrierte Machtkämpfe, Richtungsstreits – werden wir gerade Zeuge der viel zitierten Sozialdemokratisierung der CDU?

Ole von Beust: Es sind zumindest Ansätze da, aber das Ausmaß der Krise ist ein anderes als bei der SPD. Für die Lage der CDU gibt es zwei Ursachen: Die eine ist die Enttäuschung über das schlechte Wahlergebnis in Thüringen und anderswo. Plötzlich verliert die CDU zweistellig, das löst Frust aus. Zum Zweiten entsteht gerade der Eindruck, die CDU werde inhaltlich getrieben von SPD und Grünen und habe selbst keine eigenen Schwerpunkte, etwa beim Mietendeckel, dem Klimaschutz oder der Grundrente. Die CDU wirkt wehrlos.

ZEIT ONLINE: Das sind die inhaltlichen Gründe. Liegen die strukturellen Ursachen nicht auch bei Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer?

Ole von Beust war von 2001 bis 2010 Erster Bürgermeister von Hamburg und arbeitet heute als Politikberater in Berlin.

Von Beust: Kramp-Karrenbauer weiß, dass sie Fehler gemacht hat. Was sie besser machen kann, ist als Parteichefin eigene Inhalte zu setzen. Natürlich gibt es in der CDU auch solche, die sie schon immer abgelehnt haben oder alte Rechnungen begleichen wollen. Die nutzen die Situation jetzt aus, um zuzuschlagen. Dass Kramp-Karrenbauer ernsthaft gefährdet ist, sehe ich aber derzeit nicht. Aber sie muss nur inhaltlich mutiger sein. Ihr Vorstoß zur Sicherheitszone in Syrien wurde ja vom Außenminister kassiert. Außerdem müsste es mehr Initiativen in der Innen- und Gesellschaftspolitik geben.

ZEIT ONLINE: Nach ihrer Wahl hat Kramp-Karrenbauer versucht, die Konservativen in der Partei einzubinden. Das scheint nicht gefruchtet zu haben.

Von Beust: Das Zugehen war ja eher ein stilistischer Schritt. Und wenn man ehrlich ist, ist von der CDU im letzten Jahr inhaltlich nicht viel gekommen. Ich glaube, Kramp-Karrenbauer ist übergründlich und übervorsichtig, was manchmal dazu führt, dass die Partei nicht die notwendige Schlagkraft hat. Aber das wird sie noch hinkriegen.



Sollte die CDU mit der Linken kooperieren?

ZEIT ONLINE: Viel dreht sich derzeit um die Frage, wer der nächste Kanzlerkandidat der Union werden könnte. Wie gefährlich ist so eine ungeklärte Machtfrage für Kramp-Karrenbauer, die doch traditionell als Parteichefin eigentlich das erste Zugriffsrecht hat?

Von Beust: Diese Frage wird höchstens dann gefährlich, wenn die große Koalition platzt und es keine Minderheitsregierung geben sollte. Im Moment ist das Rumgeplänkel. Und meine Erfahrung ist, dass viele sich in Interviews äußern, aber auf dem Parteitag dann doch nicht den Mut zum Aufstand haben. Ich gehe davon aus: Der Parteitag wird harmonischer, als alle denken. Der nächste Wahlparteitag kommt Ende 2020. Wenn alles so läuft wie geplant, wird der Kanzlerkandidat da gekürt. Und bis dahin ist noch Zeit.



ZEIT ONLINE: Kann es sich die CDU leisten, mit dieser schwelenden Debatte und einer angeschlagenen Parteichefin ein Jahr weiterzumachen? Aus der zweiten, dritten Reihe werden doch immer wieder Angriffe kommen ...

Von Beust: Schön ist so eine Situation sicher nicht. Eigentlich ist die CDU eine relativ führungstreue Partei. Wer einmal gewählt wird, wird meist erst mal in Frieden gelassen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Partei inhaltlich aus der Defensive kommt. Wenn das nicht passiert, dann wird es in der Tat schwierig. Aber wenn ihr das gelingt, dann wird Kramp-Karrenbauer sich wieder fangen, da bin ich ganz sicher. Für die Medien ist das natürlich auch interessant, wenn man nach der Krise der SPD auch mal die Union vor der Flinte hat. Aber das ist ein Sturm, der geht auch wieder vorbei, da muss man einfach die Nerven für haben.

"Angela Merkel hatte es in ihrem ersten Jahr auch nicht leicht"

ZEIT ONLINE: Fehlt Kramp-Karrenbauer die Autorität, solche Debatten zu ersticken und die Partei auf sich einzuschwören?

Von Beust: Vielleicht, aber das ist völlig normal nach einem Jahr. Angela Merkel hatte es in ihrem ersten Jahr auch nicht leicht. Da hieß es, sie sei das kleine Mädchen aus dem Osten, die niemals aus Kohls Schatten kommen könne. Nach einiger Zeit war sie unangefochten. Und als Frau Merkel dann nach 18 Jahren nicht mehr als Parteichefin antrat, ist die Angst der Leute, aus der Reihe zu tanzen, spürbar gesunken. Die Illoyalitäten haben zugenommen. Das ist das Problem.

ZEIT ONLINE: Welche Rolle spielt die Kanzlerin für die CDU? Gehen die Wahlniederlagen auf ihre Kappe, wie Friedrich Merz sagt?

Von Beust: Zunächst gehen die Wahlsiege auf ihre Kappe. Dass die CDU regiert, seitdem Frau Merkel Kandidatin ist, das ist schon eine enorme Leistung. Es ist zu einfach, die schlechte Lage nur einer Person zuzuschreiben. Die Partei insgesamt muss wagen, innovativer zu werden. Jens Spahn macht das sehr erfolgreich in der Gesundheitspolitik.

ZEIT ONLINE: Wie sollte die Partei denn auf die Wahlniederlagen reagieren? Im Westen verliert die CDU an die Grünen, im Osten an die AfD.

Von Beust: In der Politik geht es um Personen. Die Stärke der CDU war es immer, dass sie für unterschiedliche Positionen unterschiedliche Köpfe hatte. Da gab es für die Sozialromantiker Norbert Blüm, für die Liberalen Rita Süssmuth und für Law and Order Alfred Dregger. Das knarrte und knirschte, aber darüber schwebte Kohl integrativ mit so einer gewissen Unverbindlichkeit. Das war kein schlechtes Konzept. Zuletzt war die Union sehr auf die Kanzlerin allein zugeschnitten. Jetzt braucht sie wieder profilierte Leute, die für unterschiedliche Nuancen in der Politik stehen.

ZEIT ONLINE: Sie haben damals ein Tabu gebrochen und 2008 in Hamburg zum ersten Mal eine Koalition zwischen CDU und Grünen geschmiedet. Sollte die CDU wieder ein Wagnis eingehen und in Thüringen eine Kooperation mit der Linken eingehen?

Von Beust: Von der Vernunft her klingt das logisch, zumal Bodo Ramelow ein vernünftiger Kerl ist. Mit ihm könnte man sicher einen Nenner finden. Das Problem ist nur: Emotional ist der Antikommunismus ein wesentliches Gen der CDU. Das sitzt sehr tief. Es hieße dann sofort, Merkel und Kramp-Karrenbauer hätten die Union weiter entkernt. Und deshalb wird eine Zusammenarbeit mit der Linken nicht hinhauen.