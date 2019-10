Die Ausgaben für den Bundestag steigen kontinuierlich. Der Etatentwurf 2020 sehe erstmals Ausgaben von etwas mehr als einer Milliarde Euro vor, schreibt der Bundesrechnungshof in einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Im Vergleich zum Jahr 2016 bedeute dies einen Anstieg von 31,8 Prozent. Der Bundeshaushalt sei in diesem Zeitraum nur um 14,2 Prozent gewachsen.

Der Bericht vergleicht das jeweils dritte Jahr beider Wahlperioden miteinander. Er führt die überproportionale Kostensteigerung vor allem auf die Vergrößerung des Bundestages nach der Wahl 2017 zurück. FDP und AfD zogen zusätzlich ein. Die Zahl der Abgeordneten stieg von 631 auf 709. Momentan ist der Bundestag so groß wie nie zuvor.

"Vielen Menschen fehlt das Verständnis, wenn der Bundestag innerhalb von vier Jahren um ein Drittel teurer wird. Das muss ein Alarmsignal für alle Gegner einer Wahlrechtsreform sein", sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch. Die Unionsfraktion trage die Hauptverantwortung dafür, wenn der Bundestag immer größer werde und die Kosten weiter stiegen. Sie dürfe eine Wahlrechtsreform nicht länger blockieren.

"Der Bundestag muss sparsamer werden, wenn sich die Berliner Politik nicht weiter von den Menschen entfernen soll", sagte Bartsch. "Auch angesichts der Personalausgaben und aus Gerechtigkeitsgründen müssen wir Bundestagsabgeordnete unser Privileg ablegen und in die gesetzliche Rente einzahlen."

Der Bundesrechnungshof weist darauf hin, dass die Personalausgaben mehr als zwei Drittel der Gesamtkosten des Bundestags ausmachen. Die weitere Entwicklung sei im wesentlichen geprägt durch dessen Größe. Eine Wahlrechtsreform sei vorerst gescheitert. Das gegenwärtige Wahlrecht könne dazu führen, dass sich die Größe des Bundestags weiter von seiner regulären Mindestanzahl von 598 Abgeordneten beziehungsweise Sitzen entfernt, heißt es beim Bundesrechnungshof. Die gestiegene Zahl an Abgeordneten entsteht durch die zuletzt steigende Zahl an Überhang- und Ausgleichsmandaten.